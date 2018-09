Lo nuevo de Alfonso Cuarón, León de Oro en el Festival de Venecia

Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, se llevó hoy el León de Oro de la 75 edición del Festival de Venecia y sustituye como triunfador de la Mostra a su compatriota Guillermo del Toro.

"Dejenme ver si sé pronunciar correctamente el nombre", bromeó Del Toro al anunciar el premio a Cuarón.

Visiblemente emocionado, Cuarón recogió el León de Oro de manos del presidente de la Biennale, Paolo Baratta, y después se acercó a Del Toro, con el que se fundió en un abrazo.

"Este premio y este festival son increíbles", dijo en italiano el realizador, que agradeció el trabajo de todo el equipo de la película y de Netflix por permitir que se hiciera este film.

Y dedicó el premio a Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y Nancy García, las protagonistas de la película, "por su valor, su generosidad y el inmenso respeto por las mujeres que interpretaron".

"Por las casualidades de la vida, hoy es el cumpleaños de Libo, el personaje en el que está basado el de Cleo (Aparicio). Es su regalo de cumpleaños", dijo Cuarón en inglés, antes de pasarse al español.

"Te cantaría las mañanitas pero no voy a ofender los oídos de toda esta gente", dijo Cuarón, que quiso expresar su "inmenso amor". "A ti, a mi familia y a mi país, México. Los amo", concluyó con todos los asistentes a la gala en pie.

En Roma, Cuarón narra en blanco y negro la historia de Cleo, la criada indígena de una familia burguesa y aparentemente idílica de la Ciudad de México de inicios de la década de 1970, un personaje basado en la tata que él mismo tuvo y a quien dedica la cinta, Libo.

Con esta historia, en la que se intercalan el español y la lengua mixteca, el director de Gravedad ofrece un relato social sobre aquella década convulsa.

Para el papel de Cleo el cineasta recurrió a Yalitza Aparicio, una profesora que debuta así en el cine, al igual que Nancy García, que hace de la hermana de la niñera.



Lista Más premios

La película del uruguayo Álvaro Brechner, La noche de 12 años, inspirada en el libro Memorias del calabozo de Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencoff, se despidió sin premios de la competencia. Era parte de Horizontes, sección destinada a las nuevas corrientes expresivas.



León de Plata al mejor director: Jacques Audiard, por The Sisters Brothers



Gran Premio del Jurado: The Favourite, de Yorgos Lanthimos



Premio Especial del Jurado: The Nightingale, de Jennifer Kent



Copa Volpi a la mejor actriz: Olivia Colman, por The Favourite



Copa Volpi al mejor actor: Willem Dafoe, por Ay Eternity's Gate



Mejor guion: Ethan y Joel Coen, por The Ballad of Buster Scruggs



Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Baykali Ganambarr, por The Nightingale

Horizontes



Mejor film: Kraben rahu, de Phuttiphong Aroonpheng



Mejor dirección: Emir Baigazin, por Ozen



Premio especial del jurado: Anons, de Mahmut Fazil Coskun



Mejor interpretación femenina: Natalya Kudryashowa, por The Man Who Surprised Everyone



Mejor interpretación masculina: Kais Nashif, por Tel Aviv on Fire



Mejor guion: Pema Tseden, por Jinpa



Mejor cortometraje: Kado, de Aditya Ahmad



Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: The Day I Lost my Shadow, de Soudade Kaadan



Premio a la mejor película de realidad virtual: Spheres, de Eliza McNitt.



Premio a la mejor experiencia en realidad virtual: Buddy VR, de Chuck Chae



Premio a la mejor historia de realidad virtual: L'île des morts, de Benjamin Nuel