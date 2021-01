La nueva versión de "El Padrino III", una serie de Disney+ y más para ver en streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

nuevo montaje El final definitivo de una trilogía fundamental

El Padrino, epílogo: La muerte de Michael Corleone es, se dice, el final de una trilogía memorable del cine tal como lo imaginó su director, Francis Ford Coppola. Se trata de un nuevo montaje de El Padrino III, lanzada en sintonía con el 30° aniversario de su estreno original y ya disponible para alquilar en streaming (no se estrenó en cines locales). Esta versión presenta un comienzo que incluye imágenes inéditas, un final diferente, y tiene varias escenas cambiadas de orden a lo largo de su desarrollo.

ficha El Padrino: epílogo Origen Estados Unidos, 1990/2020 Dirige Francis Ford Coppola Dónde Para alquilar en NSNOW y VeraTV

comedia Estrella de “Gambito de Dama” a lo Jane Austen

Los que quedaron atrapados con el trabajo de Anya Taylor-Joy en la exitosa serie de Netflix Gambito de Dama, entonces ahora quieren verla en otro tipo de papeles, se la pueden encontrar de protagonista en Emma. Comedia británica de 2020 que dirige Autumn de Wilde y está basada en la novela de Jane Austen, no llegó a estrenarse en cines locales pero ahora está on demand. La actriz es la muchacha del título, una joven hermosa, rica e inteligente obsesionada por meterse en la vida amorosa de sus allegados, y por formar parejas que no siempre salen bien.

ficha Emma Origen Gran Bretaña, 2020 Dirige Autumn de Wilde Dónde En NsNow de Nuevo Siglo y en HBOGo.

docuserie Figuras de un universo que no para de crecer

Para acompañar la expansión del Universo Cinematográfico de Marvel que se dará a partir de este año con el estreno de varias series, Disney+ acaba de lanzar Leyendas (Legends), una docuserie que permitirá presentar las historias de cada uno de los héroes y villanos de lo que está por venir. Los episodios son bien cortitos y resumen, a partir de escenas de las películas ya conocidas, los recorridos y personalidades de estas figuras. Las dos primeras entregas refieren a Wanda Maximoff y Vision, antesala de la serie WandaVision que se estrenará el próximo viernes.