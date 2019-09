La nueva película de Woody Allen ya tiene fecha de estreno en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Rainy Day in New York, la película de Woody Allen que está pronta desde mediados de 2018, pero no había conseguido estrenar, tras las nuevas acusaciones de abuso sexual por parte de una de sus hijas, ya tiene fecha de estreno en Uruguay: 21 de octubre con el título local de Un día lluvioso en Nueva York,

La película está protagonizada por Ellen Fanning y Timothe Chalamet como una pareja joven que, de acuerdo a la sinopsis oficial, "llega a Nueva York por un fin de semana y se encuentran con un clima horrible y una serie de aventuras". En el elenco también están el británico Jude Law y el mexicano Diego Luna.

Amazon postergó indefinidamente el estreno en Estados Unidos de Un día lluvioso en Nueva York Dylan Farrow, reiteró en enero de 2018 en una entrevista televisiva sus acusaciones de que Allen la molestó sexualmente cuando niña; Allen rechazó la acusación y ha apoyado públicamente por su hijo Moses y su esposa, Soon-Yi Previn.

Enterados de la noticia, Chalamet y la actriz Rebeca Hall, que están en el elenco de la película, donaron su salario a organizaciones vinculadas al movimiento #Metoo. Otros actores declararon su negativa a volver a trabajar con Allen.

Woody Allen ya comenzó el rodaje de su nueva película que transcurrirá durante el festival de cine San Sebastián y que tiene como protagonistas a Christoph Waltz, Wallace Shawn y Gina Gershon.

La última película de Woody Allen que se exhibió localmente fue La rueda de la maravilla en diciembre de 2017.

