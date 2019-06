La nueva película de Woody Allen ya tiene elenco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Christoph Waltz, Wallace Shawn y Gina Gershon son algunos de los nombres en el elenco de la nueva película de Woody Allen, de acuerdo a lo anunciado por la compañía española que la produce. Es la primera película del director desde que perdió un contrato de distribución mundial y haberse enviado al ostracismo por muchos en Hollywood por las renovadas acusaciones de abuso sexual.

Allen se volvió persona non grata en la industria del cine después que su hija adoptiva, Dylan Farrow, reiteró sus acusaciones de que la molestó sexualmente cuando niña; una acusación que Allen rechazó vigorosamente. Ha sido apoyado públicamente por su hijo Moses y su esposa, Soon-Yi Previn.

Varias casas editoriales rechazaron sus memorias, los actores se arrepintieron de haber trabajado con él y Amazon canceló un acuerdo de producción de cuatro películas, lo que llevó a que Allen los demandara por 68 millones de dólares.

Desde el surgimiento #MeToo, varias estrellas que trabajaron con Allen, como Natalia Portman, Colin Firth y Ellen Page han criticado al director, y algunas prometieron no trabajar nunca más en sus películas. Timothée Chalamet, Rebecca Hall y Griffin Newman, que actuaron para el director en su última película, A Rainy Day in New York, donaron sus salarios a organizaciones sin fin de lucro.

El nuevo proyecto, que aún no tiene título y es la película número 51 de Allen, comenzará a rodarse el 10 en San Sebastián, el País Vasco y, de acuerdo a las notas de producción cuenta la historia de una pareja de esposos que se enamoran de un director francés y una española; transcurre durante el Festival de Cine de San Sebastián. Otras estrellas que participarán son los españoles Elena Anaya (Mujer maravilla y La piel que habito) y Sergi López (el villano de El laberinto del fauno) y el francés Louis Garrel (Los soñadores). La fotografía vuelve a ser del italiano Vittorio Storaro que hizo maravillas en Cafe Society y La rueda de la maravilla.

Allen sigue teniendo una fuerte base de seguidores en Europa. A Rainy Day in New York, se mantiene encajonada, pero algunos distribuidores europeos tienen previsto estrenarla este año. Llega a los cines el 3 de octubre en Italia y ya tiene acuerdo de estreno en China, Japón, Corea del Sur, Rusia, y Alemania. Además, para corresponder ese amor, Allen saldrá de gira musical por Europa con la Eddy Davis New Orleans Jazz Band, en el que toca el clarinete.

El nuevo proyecto (conocido como WASP 2019, o sea las siglas en inglés de Proyecto de verano de Woody Allen 2019) está producida por la española Mediapro, que ya produjo las películas de Allen, Vicky Cristina Barcelona (2008) y Medianoche en París (2011).



La carrera de Allen comenzó como libretista de comediantes y televisión en la década de 1950. Desde la década de 1970 comenzó a dirigir con una frecuencia de una película por año, una rutina que se terminó en 2017.