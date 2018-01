La nueva locura del director de "Relocos y repasados"

Relocos y repasados es una experiencia difícil de seguir para su director, Manuel Facal. El debut comercial del realizador tuvo un público de casi 20.000, contó con una estrella en ascenso (el uruguayo radicado en Argentina, Nicolás Furtado) y hasta sufrió una tragedia, con la muerte posterior en 2015 de Santiago Quintans, uno de sus protagonistas.

Relocos y repasados significó, también, una incursión exitosa en el género para el cine uruguayo en 2013. En ese caso, fue a través de una comedia de acción y enredos heredera de las mejores aventuras adolescentes del cine estadounidense. Más allá de ese mojón, el proceso fue un desgaste físico y emocional para Facal.

Desde entonces, el director se ha mantenido ocupado en dos tareas que disfruta hacer: escribir guiones y liderar producciones cinematográficas de menor escala. Además de un pasaje ya completado como guionista del canal pornográfico Divas TV, Facal dirigió y estrenó en 2013 una secuela (¿la única del cine nacional?) de su película de terror clase B, Achuras.

En 2018 el realizador está pronto para volver al cine con su nueva película: (We’re Not Going To) Fiesta Nibiru.

El largometraje, que tiene un estreno previsto para marzo o abril, empezó como una producción “pequeña” (al igual que Achuras 2) y fue aumentando su tamaño progresivamente.

El objetivo original, según explicó Facal en conversación con El País, era evitar “los tiempos del cine uruguayo” que exigen la realización de un proyecto como Relocos y repasados.

Algunos responsables de reformular la apuesta de Fiesta Nibiru fueron sus productores, Ignacio García Cucucovich -de Mother Superior Films, productora uruguaya detrás de La casa muda, Dios Local y recientemente No dormirás- y el argentino Santiago Aloi, responsable de la productora Aeroplano.

"Relocos... había tenido cierta repercusión y la gente estaba interesada en qué íbamos a hacer a continuación, sea lo que sea”, explicó Facal sobre la idea de hacer la película en coproducción con Argentina. “Justo tocó que fue esta rareza”.

Fiesta Nibiru narra la noche de cinco amigos quienes se reúnen en un apartamento y allí se quedan tras decidir no ir a una celebración. El relato tiene un inicio tradicional pero luego dispara hacia los terrenos de la ciencia ficción, fantasía y terror.

“Es una versión más cínica y oscura de Relocos y repasados”, comparó Facal, quien citó a las películas Nowhere de Gregg Araki y E.T., el extraterrestre de Steven Spielberg como dos referencias directas.

El elenco está integrado por los uruguayos Verónica Dobrich, Luciano Demarco, Emanuel Sobré y Alan Futterweit. Otra de sus figuras principales es la argentina Carla Quevedo, quien desde su pasaje por la película uruguaya participó en la miniserie de HBO Show me a Hero y las ficciones argentinas El Maestro y El hipnotizador.

Tras el estreno de Fiesta Nibiru -que se encuentra en la recta final de su posproducción - Facal buscará desarrollar su labor como “script doctor”, una figura poco convencional en el cine nacional que se encarga de revisar guiones (muchas veces ajenos, como fue el caso del trabajo del uruguayo en No dormirás) y mejorarlos.

“Estoy listo para cualquier tipo de experiencia nueva”, aventuró Facal, cuyos próximos guiones incluyen una obra fiel a su estilo: Al Morir la Matinée, un slasher ambientado en un cine antiguo de Montevideo.