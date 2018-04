Una novela de Stephen King con el sello de Steven Spielberg

Steven Spielberg está en boca de todos. Además de anunciar una adaptación del musical West Side Story y decir que la nueva aventura de Indiana Jones podría estar interpretado por una mujer, dijo en una entrevista a Entertainment Weekly que tiene los derechos de la novela El talismán, del reconocido escritor Stephen King.

Al medio dijo que tiene los derechos desde hace décadas y que estaría interesado en llevar su historia la gran pantalla, aunque no como su director, aclaró. De esta forma, su participación quedaría como un productor ejecutivo del proyecto.

A Entertainment Weekly dijo: "creo que en un futuro realmente cercano, esta va a ser nuestra colaboración más ambiciosa. He sido dueño del libro desde el 82, y espero hacer esta película en algún momento de los próximos dos años. No estoy comprometido con el proyecto como director, solo estoy diciendo que es algo que he querido que llegue a las salas de cine los últimos 35 años", dijo Spielberg.