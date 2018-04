Otra novela de Stephen King que llegará a la gran pantalla

Sin dudas, la fiebre por llevar las novelas de Stephen King al cine no tiene intención de terminar. El año pasado llegó la exitosa primera parte de It, además de las producciones de Netflix, El juego de Gerald y 1922.



Ahora se anunció que James Wan (director de la saga El conjuro) se encargará de dirigir "The Tommyknockers", la novela de 1987 que ya se adaptó en 1993 como serie de televisión. En Uruguay llegó como película directo al video.

Es que King es un negocio exitoso. Por eso, The Hollywood Reporter confirmó que Wan, junto al productor Roy Lee, se encargarán de la nueva adaptación. Ellos trabajarán junto a Larry Santisky, quien adaptó la novela de King como una miniserie.

The Tommyknockers es una historia que involucra a una estructura alienígena de siglos de antigüedad, que le da a quienes se le acerquen poderes extraños y destructivos. King dijo en distintos documentales que se inspiró en su adicción a las drogas para esta historia, así como en la novela de H.P. Lovecraft, The Color Out of Space.