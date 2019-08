Novedades en streaming para el fin de semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando la venganza está envuelta en una cuatro por cuatro

Ciro (Peter Lanzani) es un ladrón de poca monta que un día, al ver una lujosa camioneta estacionada en la vereda de un barrio de Buenos Aires, ve la oportunidad para llevarse un botín. El chico entra fácilmente a robar lo que pueda, aunque cuando quiere salir se da cuenta que no es tan sencillo como pensaba. Las puertas no responden, los vidrios tampoco y el vehículo se convierte en un bunker impenetrable. Ante esa situación desesperante, y a medida que pasa el tiempo, el joven comienza a entender que alguien pensó mucho esta venganza. N.L.

Ficha 4x4 Origen Argentina, 2019 Con Peter Lanzani y Dady Brieva Dónde En la App de Fox

Conoces a tus suegros y te enteras que son locamente millonarios

Rachel es profesora de economía en una universidad de Nueva York y es novia de Nick, un joven que no habla mucho de su familia. Cuando cumplen un año saliendo juntos, él decide llevarla a conocer a sus padres, que viven en Singapur. Una gran sorpresa se lleva Rachel cuando se da cuenta que su familia es multimillonaria. Eso le genera una serie de problemas a la joven que proviene de una familia bastante humilde, entre los amigos de su novio, sus exnovias y sobre todo con su madre, quien piensa que ella solo está por el dinero de la familia.

ficha Crazy Rich Asians Origen Estados Unidos, 2018 Con Constance Wu, Michelle Yeoh, Henry Golding Dónde En HBOGo

Más vale seguir las reglas para no tener problemas

Rand (Hoyt Axton) le regala a su hijo Billy (Zach Galligan) una tierna y extraña criatura: un mogwai. El inocente y pequeño regalo peludo, con su tierna apariencia será el origen de una serie de problemas que se desencadenan en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Todo comienza cuando Billy no sigue las tres simples reglas para cuidar al animalito: no darle de comer después de la medianoche, no bañarlo y evitar que le de la luz solar.Si hubiese seguido estas simples instrucciones, esa Navidad no tendría tantos (y divertidos) problemas