Las novedades del mundo de las series y el cine que dejó la semana

Hubo feriado y fin de semana con un puente que muchos usaron para descansar, pero en Hollywood las cosas no estuvieron muy quietas y hay varias novedades para que los seriéfilos y cinéfilos se pongan al día.

"Destroyer", lo nuevo de Mel Gibson Un drama sobre la Segunda Guerra Mundial Tras el éxito de su última película como director, Hasta el último hombre, Mel Gibson prepara su siguiente trabajo detrás de las cámaras, otro drama sobre la Segunda Guerra Mundial titulado Destroyer, informó The Hollywood Reporter.



Gibson, que recibió una nominación al Óscar al mejor director justamente por Hasta el último hombre, basará el proyecto en el libro de John Wukovits, Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II's Greatest Kamikaze Attack.

Rosalind Ross ha escrito el guion de la historia, que gira en torno a la batalla de Okinawa, en abril de 1945, cuando el navío estadounidense al que hace mención el libro resistió varios ataques kamikazes y se ganó la fama de ser inhundible.



Habrá tercera parte de "Westworld" Lo anunció HBO en un comunicado HBO anunció en un comunicado la renovación de Westworld, una de sus series estrella, para una tercera temporada.



"Ha sido un placer extraordinario trabajar con los excepcionalmente talentosos Jonathan Nolan y Lisa Joy (creadores del formato), así como el magnífico grupo de actores y equipo técnico", indicó Casey Bloys, presidente de la cadena. "Desde la inspirada narración pasando por el increíble aspecto visual, estamos deseando comprobar a dónde nos lleva el siguiente capítulo", añadió.

El debut de la segunda temporada tuvo lugar el 22 de abril.



Jessica Chastain estará con Penélope Cruz en una película de espionaje

Buscará ser una franquicia La actriz estadounidense Jessica Chastain presentará durante el Festival de Cannes 355, un proyecto en forma de thriller de espionaje donde se rodeará de actrices internacionales como Penélope Cruz, Marion Cotillard, Fan Bingbing y Lupita Nyong'o, informó Deadline.



La película, que pretende subvertir este género habitualmente dominado por hombres, contará con Simon Kinberg como director, y se espera que se convierta en el punto de partida de una franquicia.

Las artistas acudirán al certamen de Cannes para presentar el proyecto, escrito por Theresa Rebeck, a los compradores internacionales.

"Amo las películas de Bourne, las de Misión imposible y siempre me he preguntado por qué, a excepción de Los ángeles de Charlie, no ha habido una cinta de espías con un reparto así. Así surgió la idea, junto con la de elegir a actrices de todo el mundo para hacer un proyecto internacional", explicó la actriz a Deadline.

Salma Hayek protagonizará una serie

Tras sus inicios en las telenovelas mexicanas Tras sus primeros pasos como actriz en las telenovelas, la mexicana Salma Hayek regresará a la televisión con una serie de comedia dirigida y producida por el especialista en el género Paul Feig (Damas en guerra, 30 rock), informó Deadline. Podría emitirse por Amazon.



La serie, escrita por Patty Breen (Divorce, de HBO), discurrirá en Londres dentro de un contexto de diplomacia internacional donde Hayek interpretará a una embajadora.

La artista que tendrá aquí su primer papel protagonista en una serie estadounidense, comenzó su carrera en las telenovelas antes de dar el gran salto a Hollywood, aunque también ha aparecido en capítulos de series como Ugly Betty y 30 Rock.