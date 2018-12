Las historias reales dominan los Globo de Oro

El vicepresidente con seis nominaciones y The Assassination of Gianni Versace con cinco, son las grandes ganadoras, respectivamente en cine y televisión, de las nominaciones para los premios Globo de Oro que se anunciaron a la mañana desde Los Angeles.

Las dos están basadas en historias reales. El vicepresidente, que se estrena en Uruguay el 24 de enero, es una comedia bio-pic sobre Dick Cheney, vicepresidente y hombre fuerte del presidente George W. Bush. The Assassination of Gianni Versace, como queda claro desde el título, es la recontrucción del asesinato del diseñador italiano en 1997.

La cuarta versión de Nace una estrella con Bradley Cooper y Lady Gaga como una pareja del mundo del espectáculo y que está en cartel en Uruguay; The Favourite, la comedia de época dirigida por el griego Yorgos Larthimos y Green Book, el primer trabajo en solitario de Peter Farrelly sobre conflictos raciales de la década de 1950 y que acá se estrena el 31 de enero, consiguieron cinco nominaciones cada una.

Y las primeras temporadas de Barry (HBO), The Kominsky Method (Netflix) y Homecoming, la serie de Julia Roberts para Amazon, se hicieron con tres nominaciones cada una en televisión. También se quedaron con tres nominaciones las miniseries, Sharp Objects de HBO y The Marvelous Mrs. Maisel y A Very English Scandal de Amazon.

La ceremonia de los Globo de Oro, que organiza la Asociación de Periodistas Extranjeros en Hollywood, serán el 6 de enero e inaugurarán la temporada de premios que lleva hasta el 24 de febrero, la noche de los Oscar.