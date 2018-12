Nominados al Globo de Oro perfilarán el camino al Oscar

Empieza la temporada de premios y, como suele suceder, mañana -a las 10 de la mañana, hora uruguaya- la primera escala será el anuncio de los nominados a los premios Globo de Oro. Entregados por la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood, a menudo son vistos con cierto recelo sobre su verdadera representatividad pero lo cierto es que a la ceremonia van a todas las estrellas y son vistos como, si no un mapa preciso, si como las primeras indicaciones de cómo se llegará al Oscar.

El año pasado, por ejemplo, en la categoría mejor drama el Globo de Oro fue para Tres anuncios por un crimen y el Oscar a mejor película se lo llevó La forma del agua. En otros rubros, sí, hubo mayores coincidencias, y casi todas las mencionadas compartieron aspiraciones en las dos ceremonias.

A diferencia de los premios de la Academia, los Globos de Oro son inclusivos en cuanto a plataforma y género: se reconoce tanto al cine como a la televisión y, además, algunas de las categorías de las películas están divididas en comedia y musical y drama. Se entregarán el 9 de enero.

Mañana, los aspirantes en las 25 categorías serán anunciados por Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann, Christian Slater y la embajadora de los Globos de Oro, Isan Elba, la hija del actor británico Idris Elba.

Este será un año difícil. Algunas de las películas que se mencionaban con anticipación como protagonistas del ciclo de premios, no funcionaron en la taquilla. Entre ellas habría que ubicar El primer hombre en la Luna de Damien Chazelle, que ganó el Oscar y el Globo a mejor director en 2017 por La La Land. La película también recibió críticas tirando, siendo generoso, a tibias. Ya está en cartel en Uruguay.

En la categoría dramática de los Globo de Oro —y con Roma, la nueva de Alfonso Cuarón limitada a competir como película extranjera (el rubro al que también aspira la uruguaya La noche de 12 años)— todo parece conducir a que por ahí anden Bohemian Rhapsody, Nace una estrella, If Beale Street Could Talk (la nueva del director de la oscarizada Luz de luna, Barry Jenkins), y, quizás Pantera negra.

Entre las comedias y musicales podrían figurar Green Book (a Uruguay llega el 31 de enero), una comedia dramática con Mahershala Ali y Viggo Mortensen dirigidos por Peter Farrelly; Locamente millonarios (en cartel); la nueva del griego Yorgos Larthimos, The Favourite; Vice con Christian Bale como el exvicepresidente estadounidense, Dick Cheney, que se estrena localmente el 24 de enero, el mismo día que llega otra candidata El regreso de Mary Poppins.

De algunas de esas películas saldrán los nominados en las otras categorías. Entre los directores se espera que figuren Bradley Cooper (de hecho, todo indica que Nace una estrella sea la película más mencionada en las nominaciones), Cuarón, Larthimos, Rob Marshall por la de Mary Poppins y, si hubiera justicia, Spike Lee por Infiltrado en el KKKlan, el trabajo más logrado en casi una década del director afroestadounidense.

Agenda El camino hacia el Oscar 5 de enero. Los premios de la Asociación Nacional de críticos estadounidenses.

6 de enero. Se entregan los Globos de Oro

22 de enero. Se anuncian las nominaciones al Oscar.

27 de enero. Premios del sindicato de actores.

2 de febrero. El sindicato de los directores entrega sus galardones.

9 de febrero. Ceremonia de los Oscar científicos técnicos.

10 de febrero. La Academia Briánica de cine y televisión, entrega los Bafta, los otros grandes premios de la zafra

17 de febrero. Entrega de los reconocimientos del sindicato de guionistas.

23 de febrero. La ceremonia de los Film Independent Spirit Awards.

24 de febrero. Se entregan los Oscar y se cierra otra temporada de premios.



Su protagonista, John David Washington, bien podría estar en la categoría mejor actor dramático, compartiendo cartel con el favorito Rami Malek por un Freddie Mercury inolvidable; Cooper; Ethan Hawke (por First Reformed) y Willen Dafoe que, dicen, hace un Vincent Van Gogh acojonante en At Eternity Gates de Julian Schnabel.

Entre las mujeres, claro, estarían Lady Gaga, de nuevo por Nace una estrella, Nicole Kidman por su transformación en Destroyer, Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me?, Natalie Portman por Vox Lux y Glenn Close por La esposa, un papel que ya la menciona como una seria candidata a darle su primer Oscar después de una media docena de nominaciones.

En la categoría de comedia, podrían estar mencionados Bale, Lin Manuel Miranda y Emily Blunt por El regreso de Mary Poppins y Mortensen.

Cuando se sepan los nominados del Globo de Oro se podrá trazar un panorama más detallado de lo que va a venir de aquí al Oscar. Y empiezan las pencas y todas esas cosas que hacen del cine, siempre, un pasatiempo apasionante.