Los nominados al Globo de Oro y dónde encontrarlos

Se esperaban pocas sorpresas para esta edición, la número 76 de los Globo de Oro que ayer dio a conocer a sus nominados entre cine y televisión. Y lo cierto es que estas nominaciones parecen salidas de la última ceremonia de los Premios Emmy.

En el rubro mejor serie drama solo una producción no se vio en nuestro país. Se trata de Killing Eve, que por ahora no se encuentra en ningún servicio de streaming. Sí se pudieron ver sus rivales: The Americans la serie sobre los espías rusos infiltrados en Estados Unidos que emitió Fox, en su última temporada también logró nominaciones para sus protagonistas (Kerri Russell y Matthew Rhys); también está la elogiada serie inglesa Bodyguard que está en Netflix; Pose, la serie inclusiva de Ryan Murphy sobre el mundo del ballroom de los años 80, y completa el quinteto: Homecoming, la serie de Amazon Prime que protagoniza Julia Roberts.

Tráiler de la serie "Bodyguard"

Misma situación sucede con la categoría mejor serie de comedia o musical. Solo una de las producciones no se vio en nuestro país. Se trata de Kidding, la serie que protagoniza Jim Carrey y dirigió Michel Gondry se emitió en Estados Unidos por el canal Showtime, y en nuestro país no ha sido estrenada. En la categoría compite con una producción de HBO, dos de Netflix y una de Amazon. La ganadora del año pasado, The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon, regresa para defender su título de mejor serie y actriz (Rachel Brosnahan) que conquistó el año pasado en los Globo de Oro. Como en los Globo de Oro se suelen premiar a las nuevas producciones, Barry, la serie de HBO que protagoniza Bill Hadder es una firme candidata. Al igual que El Método Kominsky que está en Netflix. Esta serie, protagonizada por Michael Douglas y Alan Arkin (ambos nominados) tiene una gran carga emotiva para contar una historia divertida entre un actor cascarrabias y su representate. Completa la categoría The Good Place, otra serie que se encuentra en Netflix y se centra en una joven que en vida no era muy buena, y tras su muerte termina por error, en el Paraíso.

Tráiler de la serie "El método Kominksy"

La tercer gran categoría en televisión de los Globo de Oro son las miniseries. Allí también hay producciones para ver en straming. Como American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, la serie que se emitió por Canal Fox lidera las nominaciones en televisión con cuatro candidaturas. Están nominados, además de mejor miniserie, Darren Criss a mejor actor y Penélope Cruz y Edgar Ramírez como actores de reparto. Después de conquistar los Premios Emmy, esta segunda temporada de la serie de Ryan Murphy pisa fuerte en los Globo de Oro.

Tráiler de la serie "American Crime Story: Versace"

Aunque no tiene el premio seguro, ya que también se encuentra nominada la miniserie de Jean-Marc Vallée, Heridas abiertas (disponible en HBOGo) que fue nominada a mejor miniserie, actriz para Amy Adams, mientras Patricia Clarkson va como actriz de reparto.

Tráiler de la serie "Heridas abiertas"

Otra producción nominada a los Emmy que repite candidatura en los Globo de Oro es The Alienist (está en Netflix), la serie sobre el psicólogo que ayuda a la policía a investigar los primeros casos de asesinos múltiples en Nueva York también consiguió una nominación para su protagonista, Daniel Brühl.

Las producciones que completan la categoría son Fuga en Dannemora y A Very English Scandal que pese a sus buenas críticas todavía no han llegado a las pantllas de nuestro país.

Tráiler de la película "Nace una estrella"

En cuanto al cine, hay varias películas que se pueden ver en la cartelera local. Es que, como en pocos años, varias nominadas están, o tuvieron su estreno en nuestro país. Actualmente están en cartel Nace una estrella, la película sobre la relación entre una ascendente cantante y un músico en declive tuvo cinco nominacinoes (película, director y actor para Bradley Cooper, actriz para Lady Gaga y canción original “Shallow”).

También se encuentra en cartel Bohemian Rhapsody, que desde su estreno ha sido la película más vista en Uruguay. Esta biopic del cantante Freddie Mercury fue nominada a mejor drama y actor para Rami Malek.

Tráiler de la película "Bohemian Rhapsody"

La tercera película en cartel nominada a los Globo de Oro es El primer hombre en la Luna que consiguió nominaciones para Claire Foy (actriz de reparto) y Justin Hurwitz a mejor banda sonora.

Mañana a las 22.00, por HBO, se estrena Pantera Negra, la primer película de superhéroes que se cuela este año entre las nominadas a mejor drama.

Las nominaciones la completan El infiltrado del KKKlan (que desapareció de la cartelera uruguaya) e If Beale Street Could Talk, lo nuevo de Barry Jenkins (el de Luz de Luna) que tendrá su estreno el año próximo.

Tráiler de la película "Locamente millonarios"

En cuanto a mejor película de comedia, solo Locamente millonarios tuvo su estreno en Uruguay. Habrá que esperar al año que viene para ver las restantes nominadas, Green Book, una Amistad sin fronteras (se estrena el 31 de enero), El regreso de Mary Poppins y El Vicepresidente que se estrenan el 24 de enero. El quinteto lo completa La Favorita, que continúa sin tener fecha de estreno local.