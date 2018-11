By Nicolas Lauber

La actriz de <i><b>Nace una estrella</b>,</i> además de una posible candidatura como mejor actriz, podría lograr tres nominaciones más, por las canciones de la película

Canción Always Remember Us This Way Canción Always Remember Us This Way

Canción "I'll Never Love Again" de la película Nace una estrella Canción "I'll Never Love Again" de la película "Nace una estrella"

Video de la canción "Shallow" Video de la canción "Shallow"

¿Cuántas nominaciones podría tener Lady Gaga en los próximos premios Oscar?