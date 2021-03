"Nomadland" y "The Crown" arrasaron en la ceremonia de los Critic's Choice Awards

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El domingo se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Critics Choice Awards que tuvieron, al igual que los Globo de Oro de la semana anterior, una gala híbrida entre virtual y presencial por el coronavirus, con pocos invitados en el estudio donde se realizó la transmisión. El resto de los nominados e invitados participaron de manera remota, conectándose desde sus casas.

Aquí, la lista con todos los ganadores de la noche:

Cine

Mejor película - Nomadland

Mejor actor - Chadwick Boseman por La madre del blues (está en Netflix)

Mejor actriz - Carey Mulligan por Promising Young Woman

Mejor actor de reparto - Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah

Mejor actriz de reparto - Maria Bakalova por Borat Subsequent Moviefilm (está en Amazon Prime Video)

Mejor elenco - El juicio de los 7 de Chicago (está en Netflix)

Mejor dirección - Chloé Zhao por Nomadland.

Mejor guion original - Emerald Fennell por Promising Young Woman.

Mejor guion adaptado - Chloé Zhao por Nomadland

Mejor fotografía - Joshua James Richards por Nomadland

Mejor diseño de producción - Donald Graham Burt y Jan Pascale por Mank (está en Netflix)

Mejor edición - empate entre Mikkel E. G. Nielsen por Sound of Metal (está en Amazon Prime Video) y Alan Baumgarten por El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

Mejor diseño de vestuario - Ann Roth por La madre del blues (Netflix)

Mejor peinado y maquillaje - La madre del blues (Netflix)

Mejores efectos visuales - Tenet

Mejor comedia - Palm Springs

Mejor película en idioma extranjero - Minari (Estados Unidos)

Mejor canción - "Speak Now" de la película One Night in Miami (está en Amazon Prime Video)

Mejor banda sonora - Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por Soul (está en Disney+)

Televisión

Mejor serie de drama - The Crown (Netflix)

Mejor actriz - Emma Corrin por The Crown (Netflix)

Mejor actor - Josh O’Connor por The Crown (Netflix)

Mejor actriz de reparto - Gillian Anderson por The Crown (Netflix)

Mejor actor de reparto - Michael K. Williams por Lovecraft Country (HBOGo)

Mejor serie de comedia - Ted Lasso

Mejor actor en serie de comedia - Jason Sudeikis por Ted Lasso

Mejor actriz en serie de comedia - Catherine O’Hara por Schitt’s Creek (en Paramount+)

Mejor actor de reparto en serie de comedia - Daniel Levy por Schitt’s Creek (Paramount+)

Mejor actriz de reparto en serie de comedia - Hannah Waddingham por Ted Lasso



Mejor serie limitada - Gambito de dama (Netflix)

Mejor película para televisión - Hamilton (Disney+)

Mejor actor en una serie limitada - John Boyega por Small Axe (en Amazon Prime Video)

Mejor actriz en una serie limitada - Anya Taylor-Joy por Gambito de dama (Netflix)

Mejor actor de reparto en una serie limitada - Donald Sutherland por The Undoing (HBOGo)

Mejor actriz de reparto en serie limitada - Uzo Aduba por Mrs. America (en NSNow de Nuevo Siglo)