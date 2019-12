Noche de paz, de amor y de mucho para ver: especiales, series y películas para la Navidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Conceptos como “Nochebuena con las estrellas” están bien arraigados a los uruguayos, y si eso pasa, más allá de que alguno podría hacer cierto consumo irónico al respecto, es porque en la casa de la mayoría de los uruguayos hay, mientras se cena y se brinda por la víspera de Navidad, una televisión prendida y una serie de canciones y videoclips desfilando. Y si nunca faltan Ricky Martin, Chayanne, Celia Cruz con “La vida es un carnaval” y más acá en el tiempo, “Despacito” de Luis Fonsi, esta nota sobre contenidos navideños para acompañar las celebraciones, tiene que empezar obligatoriamente con la televisión abierta.

TELEVISIÓN Música para ver

El clásico de la televisión nacional es el formato que cada señal abierta elige para la noche del 24. Las opciones son: Feliz Nochebuena en La Tele, a partir de las 21.00; Nochebuena con las Estrellas en Canal 10, también desde las 21.00; y TV Ciudad también anuncia un especial musical para la ocasión, a partir de las 20.00. Con menos espíritu navideño, pero también en plan musical, desde la misma hora en TNU va un especial de Autores en vivo, con música uruguaya de distintos rubros. Siempre es una buena opción.

TELEVISIÓN Desde el Vaticano

Canal 4, en tanto, hará la diferencia y en vez de canciones, tendrá desde las 23.00 y hasta la 01.00, la emisión de la tradicional Misa de Navidad que brinda en El Vaticano, el Papa Francisco. No es la alternativa para todo público, pero siempre hay quien quiere llegar a la medianoche recordando el origen cristiano de la festividad que se celebra, y que suele pasar a segundo plano entre regalos, arbolitos y grandes banquetes.

streaming y tv Para los más chicos

Si para los niños de la casa es una de las veladas más especiales del año, por toda la ilusión que se genera alrededor, hay otra realidad y es que se les puede hacer larga la espera por los regalos. Si no sabe cómo entretenerlos y no se le ocurren alternativas, el streaming y la televisión tienen alguna opción que puede ayudar. En Netflix, por ejemplo, está Klaus, uno de los estrenos navideños de la plataforma y seguramente el más elogiado. Se trata de una animación española, ópera prima de Sergio Pablos como director, sobre un apático cartero que es enviado a una isla polar, donde conocerá al carpintero del título, que fabrica juguetes, y a un montón de personajes especiales.

Otra animación disponible en Netflix es Shrek the Halls, especial de media hora que también será emitido por el canal de cable Cinecanal (a las 22.00), en el que el famoso ogro tiene que sortear obstáculos inesperados para intentar darle a su familia, una bella Navidad.



Entre las opciones on demand de Cablevisión Flow, en tanto, se apuntan Una Navidad con los Muppets, de 1992, con un veterano amargo que en la víspera navideña será visitado por tres graciosos espíritus, que llegarán para darle lecciones. Y el especial navideño de La Bella y la Bestia, con la princesa de Disney intentando organizar una celebración para que su singular pareja disfrute.

series Maratones a la mano

Hay que decirlo: Netflix se preparó con todo para estas fiestas y estrenó una sorprendente e innecesaria cantidad de producciones al respecto. Entre ellas, algunas series a tono que por supuesto, quedarán a la mano para disfrutarse fuera de agenda. Hay que mencionar la española Días de Navidad, drama con final feliz con tres episodios que abarcan distintos tiempos en torno a algunas mujeres de una misma familia, y sus secretos. También la escandinava Home for Christmas, comedia en seis capítulos en la que Johanne tiene 24 horas para encontrar un novio y evitar que su familia descubra una mentira; y una sitcom bien estadounidense, con reidores y todo, llamada Merry Happy Whatever. Ahí, Dennis Quaid es un suegro policía (literalmente) que recibe por primera vez en casa al yerno, y no será nada fácil.

STREAMING La elección típica

En toda esa novedosa abundancia de Netflix, hay mucha película para el casillero “comedia dramática con mensaje inspirador”, bien para toda la familia. Algunas a nombrar son Holiday in the Wild, con Kristin Davis (Charlotte en Sex and the City) como una neoyorquina recién separada que de repente tiene que enfrentarse a la aventura en pleno África. También Let it Snow, fresca y juvenil con tres historias paralelas sobre el amor, la familia y la amistad, que de repente coinciden; y Holiday Rush, sobre un padre soltero y en apuros.

streaming Un clásico y una rareza

Para cerrar, dos recomendaciones menos tradicionales, ambas disponibles en el catálogo de Qubit TV. El clásico es ¡Qué bello es vivir!, película de Frank Capra de 1946, sobre un hombre sumamente altruista que decide suicidarse en vísperas de Navidad, lo que motiva la intervención de un ángel de la guarda. ¿La rareza? Todo el año es Navidad: un documental argentino sobre los hombres que trabajan de ser Papá Noel, y las historias de sus vidas. Porque alguien también tenía que contar sus historias.

streaming y cines Opciones hasta para Los menos entusiastas

Nochebuena y Navidad son festividades que prácticamente imponen el estado de alegría, las ganas de compartir, el reencuentro con la familia y demás. Pero más de uno llega estresado a ese momento o, de hecho, se estresa por tener que estar tan contento. Y para esos, el cine también ha hecho sus producciones, entre el terror o la “anti-Navidad”, entre la animación y la acción real. Acá, algunas de las opciones para ver.

En Netflix se puede encontrar El extraño mundo de Jack, una película animada que originalmente se llama The Nightmare Before Christmas (o sea, La pesadilla antes de Navidad), pero que por algún motivo cambió su nombre sustancialmente en la traducción latina. Esta fantasía de Henry Selick que produjo Tim Burton, es sobre Jack, el rey de la Ciudad de Halloween, que en su afán de repartir alegría en Navidad, complica todo.

El extraño mundo de Jack. Foto: Difusión

En la misma plataforma está Krampus, con Adam Scott, Toni Collette y más elenco. Entre el terror y la comedia, esta película toma la leyenda de Krampus, una criatura demoníaca que, según la leyenda, castiga a los niños malos durante la Navidad; es como lo contrario a Papá Noel, que en teoría recompensa a los buenos. En el film, la crisis de una familia en plenas fiestas despierta y alimenta, a un monstruo bastante peligroso.

Un clásico ahí entre la comedia y el terror es, claro, Gremlins, sobre una criatura adorable que parece ser un perfecto regalo de Navidad, pero que se transformará (y no para bien) al contacto con el agua.



Otra disponible en HBO Go y la típica de antinavideños es El Grinch, buena animación basada en un cuento infantil y protagonizada por la criatura verde del título, que detesta la festividad en cuestión y planea “robarle” la Navidad a los que sí la disfrutan.



Por último, aunque hoy no abren los cines, mañana sí y allí se puede ver Negra Navidad, remake de la de 1974, con un montón de asesinatos.