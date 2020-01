Esta noche da inicio la temporada de premios al cine con la entrega de los Globo de Oro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy a las 21.00 comenzará oficialmente la temporada de premios, con la entrega de los Globos de Oro, esos galardones que desde 1944 organiza la Asociación de Prensa Extranjera (HFPA por su sigla en inglés), y que volverán a contar con el comediante británico Ricky Gervais como maestro de ceremonias.

El comediante Ricky Gervais vuelve, por quinta vez, a ser el anfitrión de esta ceremonia. Foto: Difusion

También se confirmó la presencia de varias estrellas como Sofía Vergara, Salma Hayek, Ana de Armas, Scarlett Johansson, Rami Malek, Charlize Theron, Daniel Craig, Chris Evans y Margot Robbie, entre varios otros, quienes se encargarán de entregar estos distintos premios al cine y a la televisión.

Este año Netflix se convirtió en la productora con más nominaciones, superando a los tradicionales estudios y canales. La plataforma de streaming llega a la ceremonia con 17 candidaturas en el apartado cine, y con otras 17 por televisión.

La película más nominada de este año es Marriage Story (de Netflix). El drama que protagonizan Adam Driver y Scarlett Johansson logró seis candidaturas: mejor película de drama, guion para Noah Baumbach, actor y actriz principal, actriz de reparto para Laura Dern y mejor banda sonora para Randy Newman. Es seguida con cinco candidaturas por El irlandés, también de Netflix, que dirigió Martin Scorsese y tiene nominaciones para sus actores de reparto, Joe Pesci y Al Pacino; dirección, guion (Steven Zaillian) y película.

Para quedarse con el Globo de Oro, estas producciones tendrán que superar en votos a la exitosa Guasón de Todd Phillips; el drama bélico de Sam Mendes ambientado en la Primera Guerra Mundial, 1917 (se estrena en Uruguay el 6 de febrero); y Los dos Papas (otra de Netflix) que dirigió el brasileño Fernando Meirelles y cuenta la tensa relación entre el Cardenal Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) y el Papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins).

En cuanto al rubro de mejor película de comedia, las nominadas son Había una vez en... Hollywood de Quentin Tarantino (disponible para alquilar en NSNOW de Nuevo Siglo), que tiene nominaciones para su actor principal, Leonardo DiCaprio; de reparto (Brad Pitt), dirección y guion (ambas para Tarantino), y mejor película. Compite con la sátira Jojo Rabbit sobre la relación entre un niño y su amigo imaginario, Hitler, que dirigió Taika Waititi (se estrena acá este jueves); la comedia de misterio Entre navajas y secretos de Rian Johnsson; la historia del artista Rudy Ray Moore que creó un personaje para hacer cine, Mi nombre es Dolemite (de Netflix); y la biografía del cantante Elton John: Rocketman (que está disponible para alquilar en NSNow).

Seguramente El irlandés y Había una vez en... Hollywood se terminarán llevando el Globo de Oro al mejor drama y la mejor comedia respectivamente; aunque siempre hay sorpresas en este tipo de ceremonias.

Los premios a la televisión

Además de cine, los Globos de Oro reconocen lo mejor de la televisión, también separando drama de comedia.

Tanto la historia sobre la poderosa familia dueña de medios de comunicación, Succession (de HBO), como la tercera temporada de la biografía de la reina Isabel II, The Crown (Netflix), llegan como favoritas para llevarse el premio al mejor drama de televisión. Compiten con The Morning Show (Apple TV), la segunda temporada de Big Little Lies (HBO) y la segunda de Killing Eve (que está en Cablevision Flow).

En cuanto a las comedias, hay una clara favorita: Fleabag (Amazon Prime Video), que protagoniza Phoebe Waller-Bridge. Pero también podría llevarse el Globo la nueva sátira de Ryan Murphy, The politician (Netflix), que tiene a Ben Platt como firme candidato a mejor actor en una serie de comedia.

Ambas producciones pelean con Barry (HBO), El método Kominsky (Netflix) y The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon).

Un tercer rubro en televisión es para la mejor miniserie o película para televisión, y el enfrentamiento está entre la aclamada producción de HBO Chernobyl, y otro caso de la historia real: Unbelivable (Netflix). Completan las nominaciones Fosse/Verdon (en la app de Fox), Catch-22 (Hulu) y The Loudest Voice (Showtime).