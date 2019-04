Noah Centineo, una estrella joven para los romances en tiempos de streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tiene 22 años y es el nuevo galán de la comedia romántica, así que si todavía no tienen su nombre y su cara no les suena demasiado, es hora de que lo vayan registrando mentalmente. Porque Noah Centineo tiene la imagen y el carisma de esos actores que encajan rápidamente en un modelo de personaje, y el potencial para sacarle el mayor rédito posible al rubro de Don Juan del cine.

O del streaming, más bien, porque el status de estrella en ascenso que el actor ganó rápidamente, viene de la mano de Netflix. Centineo es el protagonista masculino de A todos los chicos de los que me enamoré, un éxito que tendrá una secuela de la que también será parte; y de Sierra Burgess Is a Loser, y ahora está en La cita perfecta, uno de los últimos estrenos de la plataforma on demand.

En los tres títulos, Noah Centineo es más o menos el mismo chico encantador: puede ser más o menos dulce, más o menos popular, más o menos exitoso con las chicas, pero siempre es objeto de deseo. En A todos los chicos de los que me enamoré es el más popular de la escuela, en Sierra Burgess Is a Loser es un deportista poco conocido, y en La cita perfecta es un adolescente estándar que trabaja en un local de comida rápida, estudia y aspira a entrar en la Universidad de Yale.

Las cosas de la vida harán que su personaje en esta última, Brooks Rattigan, acompañe a un baile a Celia (Laura Marano), una muchacha un tanto rebelde e impredecible, a cambio de dinero. Ese encuentro disparará una amistad impensada que —y esto es muy obvio— se convertirá en un interés romántico; en un affaire con la chica más popular de la escuela; y en el éxito de una aplicación en la que Brooks vende sus servicios de “chaperón”. Sea para jugar al tenis en pareja, para ir a bailar salsa o para desagradar en extremo a un padre, él está ahí, listo para lo que le pidan las chicas, a cambio de los ingresos que lo acercarán cada vez más a su soñado futuro académico. El periplo le costará algunos roces con su padre soltero, y con su mejor amigo gay.

VIDEO | Tráiler de "La cita perfecta"

El proyecto, originalmente conocido como The Stand-In, está basado en la novela homónima de Steven Bloom, y luego de ser adquirido por Netflix a principios de este año, cambió su nombre al de La cita perfecta. Se estrenó la semana pasada y a juzgar por la repercusión en redes, le está yendo bastante bien.

Además, aunque es de un tono superficial, el film aborda el feminismo, la diversidad sexual y el amor en tiempos de aplicaciones y apariencias, así que encaja muy bien en las charlas de la actualidad. Dura una hora y media, es entretenida y tiene una banda sonora con un par de destaques, como “The Man” de The Killers, que resaltan sus atributos.

éxito El camino

Centineo llegó a ser el preferido de Netflix para las comedias románticas sobre el coming-of-age, después de años de trabajo en ficciones juveniles, sobre todo de televisión. De hecho, tuvo papeles menores en varias producciones de Disney Channel, entre ellas Jessie y Austin & Ally, donde compartió elenco con la protagonista de La cita perfecta, Marano. Llegó a ese lugar por pura convicción: de niño le dijo a sus padres que él quería actuar, pero que no podía hacerlo desde South Florida, sino que tenía que mudarse a Los Ángeles. La familia acompañó el sueño, y el resto es, hasta ahora, historia conocida.

Las películas que ahora hace son básicamente para el público objetivo que creció viendo las ficciones de la tarde de Disney, y de ahí que lo primero que surja a la hora de googlear “Centineo”, es la pregunta de si tiene novia o de quién es la novia: es el tipo de estrella a la que cualquier adolescente sueña conquistar.

Y mientras suma seguidores en redes sociales y arrastra suspiros, el actor va acumulando trabajo. Además de estar rodando la secuela de A todos los chicos de los que me enamoré, tiene dos proyectos en carpeta. Por un lado, estará en la nueva versión de Los Ángeles de Charlie, que dirigirá la también actriz Elizabeth Banks y tendrá en su reparto a Kristen Stewart. Y por otro, será parte de The Diary, la ópera prima de Jackie Chan en su versión de director, una historia de época en la que también actuará la argentina Tini Stoessel. Y podría ser, a juzgar por los reportes de la prensa internacional, el nuevo He-Man en una producción de acción real de Sony. ¿Pero dará con el perfil del superhéroe rubio?

“Siento que todos deberíamos hacer algo para ser más auténticos. La vida nos fuerza a ponernos estos filtros, sea porque alguien te dijo que no eras suficientemente bueno, porque alguien te excluyó o te maltrató. O quizás tus padres lo jodieron de alguna manera, y eso cambió lo que eres”, dijo Centineo el año pasado en una entrevista con Esquire, a propósito de los ideales y los encasillamientos, dentro y fuera de la ficción. “Está esta presión de encajar en un molde y cambiar lo que se supone que eres. Escuché una frase recientemente, ¿cómo decía? Estamos tratando de ser lo que otras personas piensan que somos. Es tan cierto... Bueno, quiero pelear contra eso”, aseguró a quien ya estamos etiquetando como el nuevo galán de la comedia. Por suerte tiene 22 años, y un montón de rato para transitar por otros caminos.