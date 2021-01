Netflix prepara nueva versión de "Matilda" y ya fichó a su Tronchatoro y Señorita Miel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una de las películas más taquilleras de la década de 1990 tendrá nueva versión gracias a Netflix. Se trata de Matilda, la clásica historia infantil inglesa escrita por Roald Dahl en 1988, que llegó a la pantalla grande en 1996 y fue un éxito inmediato.

A diferencia del primer largometraje, la remake será un musical que estará basado en la obra de teatro del West End que se estrenó en Londres el 24 de noviembre de 2011 y en Broadway en abril de 2013. La película estará a cargo del mismo equipo que adaptó el libro para la versión teatral: la dirección en manos del británico Matthew Warchus, el libreto en las del dramaturgo Dennis Kelly y la música en las del compositor Tim Minchin.

Hasta el momento son solo dos los actores confirmados para esta remake. La dulce Señorita Miel, maestra de Matilda y protectora de la niña, estará personificada por Lashana Lynch. La actriz inglesa es conocida por interpretar a Maria Rambeay en Capitana Marvel y a Rosaline Capulet en la serie Still Star-Crossed.

Lynch estará este año en Sin tiempo para morir, la nueva entrega de la saga de James Bond que marcará la despedida de Daniel Craig del protagónico, y por primera vez la aparición de una mujer negra como una Agente 007. La noticia, en su momento, levantó polvareda.

El personaje más odiado de la historia, Tronchatoro, estará en manos de un actor que ya interpretó a uno de los villanos más terribles de la literatura inglesa: Ralph Fiennes. El dos veces nominado a los premios Oscar es popular gracias a su personificación de Voldemort, en la saga de Harry Potter, y por sus protagónicos en La lista de Schindler, El Gran Hotel Budapest y El jardinero fiel, entre muchos otros largometrajes.

Matilda cuenta la historia de una niña genio de cinco años, incomprendida por su familia, que no entiende que se dedique todo el día a leer. Con el correr del tiempo, la pequeña desarrolla poderes mentales que la ayudarán a liberarse de sus padres y de la malvada directora de su colegio, Tronchatoro, una mujer que maltrata a los chicos que están a su cargo.

La primera versión cinematográfica estuvo dirigida por Danny DeVito y protagonizada por él mismo junto a Mara Wilson, Embeth Davidtz, Rhea Perlman y Pam Ferris.

Pam Ferris como Tronchatoro en Matilda. Foto: difusión

Wilson, que fue Matilda, está retirada de la actuación y se convirtió en escritora y tuitera activa. En su biografía Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame, se sinceró sobre cómo fue crecer en Hollywood.

La versión teatral, que es más fiel al libro que la película, fue un gran éxito tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y obtuvo premios como el de mejor musical, mejor director y mejor coreografía, entre otras categorías, en los Olivier Awards —los premios a lo mejor del teatro inglés—, y el galardón a mejor libro y el premio honorario a la excelencia teatral en los Tony Awards norteamericanos.

En 2019, el musical tuvo una versión uruguaya protagonizada por Evangelina Rodríguez.