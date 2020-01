Netflix: llega "El viaje de Chihiro" y todo el catálogo del estudio japonés Ghibli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A partir del 1° de febrero todo el catálogo de películas de Studio Ghibli, el prestigioso estudio japonés de animación empezará a publicarse paulatinamente en Netflix. En una inesperada jugada, el gigante del streaming compró los derechos de todos los largometrajes del estudio fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata.



No todas las películas llegarán a la plataforma al mismo tiempo, sino que lo harán en tres tandas. En la primera se sumarán El castillo en el cielo, Mi vecino Totoro, Kiki's Delivery Service (o sea, Kiki: entregas a domicilio), Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves y Tales From Earthsea, que serán publicadas el 1° de febrero.



Leíste bien: ¡las películas de Estudio Ghibli llegan a Netflix! El viaje arranca el 1 de febrero. ¿Cuál vas a ver primero? pic.twitter.com/OfixQRG87C — CheNetflix (@CheNetflix) 20 de enero de 2020

Luego, el 1° de marzo será el turno de Nausicaä del valle del viento, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, The Cat Returns, Arrietty y el mundo de los diminutos y El cuento de la princesa Kaguya. Para terminar, el 1° de abril llegarán los films que faltan, entre los que se encuentran Pom Poko, Whisper of the Heart (Susurros del corazón), El castillo vagabundo, Ponyo y el secreto de la Sirenita, From Up on Poppy Hill, El viento se levanta y When Marnie Was There.



Estrenos de Netflix para febrero 2020: las películas y series que llegan a la plataforma By Nicolas Lauber MIRA TAMBIÉN Estrenos de Netflix para febrero 2020: las películas y series que llegan a la plataforma

El estudio de animación fue, durante mucho tiempo, muy reacio a la distribución digital de sus contenidos. No obstante, desde finales del año pasado, el estudio está intentando llegar a más personas con sus películas, insertándose al mercado del streaming al darle los derechos norteamericanos de sus films a HBO Max. "En esta época hay muchas maneras de poder alcanzar nuevas audiencias. Esta vez escuchamos a nuestros fans y tomamos la decisión de facilitar el acceso a nuestro catálogo. Esperamos que ahora toda la gente alrededor del mundo pueda descubrir el mundo de Ghibli", comentó Toshio Suzuki, productor en el estudio.



La compañía de animación japonesa consiguió hacerse un renombre con películas que compitieron en algunos de los premios más prestigiosos de la industria del cine. El caso más conocido es El viaje de Chihiro, el film de Hayao Miyazaki que se transformó en el único largometraje animado en la historia en ganar el Oso de oro en el Festival de Berlín y la única película no estadounidense en ganar el Oscar a mejor película animada. El estudio fue fundado por Miyazaki y su mentor Isao Takahata, el padre de la serie Heidi. Ambos estaban trabajando juntos en Toei Animation cuando decidieron empezar su propio estudio tras el gran triunfo que tuvieron con Nausicaä del valle del viento.



Luego del estreno de When Marnie Was There en 2014, el estudio entró en un periodo de hiato donde se concentró en hacer cortos para su museo y trabajar en otros proyectos relacionados como el parque de atracciones que tienen planeado inaugurar en Japón. Finalmente, en 2016 se anunció que antes de las olimpíadas de Tokyo 2020, Miyazaki estrenará How Do You Live, su último film.