Netflix estrenó "The King", un Shakespeare con estrellas juveniles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

The King es otro de los proyectos grandes (o sea los más cinematográficos) de Netflix para esta temporada. Tiene estrellas (Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Joel Edgerton, quien también participó en el guión); un director como el australiano David Michôd (quien demostró valía en Animal Kingdom y The Rover) y una reconstrucción histórica a partir de Shakespeare.

El rey es Enrique V (Chalamet) acá enfrentado con el delfín francés (Pattinson, de peluca rubia) en un ambiente que, lejos de las reconstrucciones de época de postal, no disimula las oscuridades y las suciedades del siglo XV.

The King sufre de cierta solemnidad y extensión que no necesariamente justifica con interés. Lo mejor está en una mirada sobre aquella aristocracia que no es como la mostraron siempre y la figura, moderna y frágil, de Chalamet como Enrique el príncipe fiestero que comandó una nación.

Todo muy shakesperiano pero todo demasiado serio.