Natasha Romanoff está de vuelta: "Black Widow" tiene tráiler y ficha a David Harbour

Para todos los fanáticos de Marvel que estaban en abstinencia, hay buenas nuevas: Black Widow, la primera película en solitario del personaje que encarna Scarlett Johansson en este universo cinematográfico, estrenó hoy su primer tráiler y viene con novedades. Su estreno se anuncia para muy pronto; está previsto para mayo de 2020.

El teaser tráiler publicado hoy muestra a Johansson en su papel más popular hasta ahora, el de la espía rusa que fue formada desde pequeña para ser una máquina de matar, y que ha cargado con el peso de esa tarea

Scarlett Johansson como Natasha Romanoff en "Black Widow". Foto: Captura de YouTube

La acción de esta película se ubica entre Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War, y será la encargada de abrir la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

Mediante flashbacks, en el avance aparecen Samuel L. Jackson como Nick Fury, y Jeremy Renner como Hawkeye, y Romanoff deja en claro que ya no quiere huir de su pasado. Para eso debe volver a casa y reencontrarse, o enfrentarse, con su hermana (Florence Pugh; es a lo La chica en la telaraña de Fede Álvarez) para resolver algunos "asuntos pendientes". Y ese reencuentro implica a Rachel Weisz como otra Black Widow, y a David Harbor —el jefe de policía Jim Hooper en Stranger Things— como un simpático Guardián Rojo.

David Harbour como Guardián Rojo en la película "Black Widow". Foto: Captura de YouTube

"Siento que tengo el control del destino de esta película", le dijo Johansson a The Hollywood Reporter hace algún tiempo, "lo que me da mucha paz mental. La conozco a ella mejor que nadie. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cuál es su relación con las figuras de poder? Este personaje es multidimensional, pero tiene muchos traumas y ha llevado una vida no examinada. En orden de trabajar a un nivel de elite, probablemente tuvo que dejar mucho atrás".