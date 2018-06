"A Star is Born", con Lady Gaga, ya tiene su primer adelanto

La cuarta adaptación de A Star is Born (las anteriores se conocieron en Uruguay como Nace una estrella), ya tiene su primer adelanto. Se trata de la ópera prima de Bradley Cooper, quien también es el protagonista de la historia junto a Lady Gaga. La cantante, que ha ganado un Globo de Oro por la serie American Horror Story: Hotel, y estuvo nominada al Oscar por la canción "Til It Happens to You" del documental The Hunting Ground, debutará en el cine con este papel que antes hicieron Janet Gaynor (1937), Judy Garland (1954) y Barbra Streisand (1976).

En la película se cuenta la historia de un cantante country en decadencia (Cooper), quien encuentra a una joven en ascenso, quien se convierte en su protegida y musa. Mientras la fama de Ally (Gaga) toma impulso, la de Jackson Maine (Cooper) se deteriora por sus problemas con el alcohol.

La película fue grabada, entre varias locaciones, en la pasada edición del festival Coachella, donde se filmaron escenas reales. "Estoy muy emocionada por hacer mi primera película junto a alguien al que soy afortunada de poder llamar amigo. Siempre he querido ser actriz en la gran pantalla. La historia de A Star is Born es muy especial y estoy muy agradecida a Bradley por hacer que mi sueño se haga realidad", escribió la cantante en su cuenta de Instagram, al presentar el primer adelanto.

La película se estrenará en octubre en Estados Unidos.