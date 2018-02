Ya está la música para la fiesta del cine

A seis días de su evento más relevante, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, dio a conocer algunos detalles de la ceremonia de los Oscar. Ahora anunció en Twitter que efectivamente los cinco artistas nominados —o quienes prestaron sus voces a las composiciones— serán parte de la fiesta.

Ellos son Mary J. Blige —también nominada a mejor actriz de reparto por El color de la guerra— que interpretará "Mighty River", el tema de Mudbound; Sufjan Stevens cantará "Mystery of Love" de Llámame por tu nombre; Gael García Bernal , Miguel y Natalia Lafourcade interpretarán "Recuérdame", el tema central de Coco; Common y Andra Day cantarán "Stand Up For Something" de Marshall; y Keala Settle cantará "This Is Me", del musical El gran showman.

Los premios Oscar se entregarán el próximo domingo, conducidos por Jimmy Kimmel.