Mujica, el presidente uruguayo que estará por partida doble en el Festival de Venecia

No es un festival de cine más. El Festival Internacional de Cine de Venecia es el más antiguo del mundo y uno que, al día de hoy, aún convoca a estrellas reconocidas y a pesos pesados de la industria. Los hermanos Coen, Alfonso Cuarón y Mike Leigh son algunos de los directores que compartirán sus nuevas historias en la próxima edición del certamen.

La Mostra, como se le dice al festival, también contará la presencia de Uruguay. En su edición número 75, el Festival de Cine de Venecia exhibirá dos películas, una ficción y un documental, que tienen al expresidente José Mujica en el centro de sus relatos.

La primera será La noche de 12 años, del cineasta uruguayo Álvaro Brechner. La nueva película del director de Mal día para pescar y Mr. Kaplan formará parte del festival como parte de la sección “Orizzonti” (“Horizonte”), donde competirá con otros 18 largometrajes internacionales. Ayer se publicó su primer avance.

Vea el tráiler de "La noche de los 12 años"

La noche de 12 años está basada en el libro Memorias del calabozo, escrito por Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro. La película, que Brechner dirigió y escribió, reconstruye el encarcelamiento y confinamiento solitario sufridos por los autores, junto al expresidente José Mujica, durante la dictadura militar.

“Uno de mis objetivos de la película es que fuera un descenso a las tinieblas” contó Brechner en conversación con El País desde Madrid, España, donde se encuentra radicado.”Lo que me movilizó a hacerla, y creo que es lo que llevamos a cabo, es mostrar la lucha que hace un hombre cuando le han quitado todo”.

“Es sobre personas que creen en algo y son capaces de llevar esa creencia hasta un lugar muy alto para sobrevivir”, señaló, por su parte, la productora Mariela Besuievsky, responsable de la compañía Tornasol Films. “Creíamos que había una historia universal que salía desde Uruguay y sentimos que va a viajar muy bien”, agregó la realizadora uruguaya, quien ganó un premio Oscar en 2010 por su labor de producción en El secreto de sus ojos.

Brechner dirigió al español Antonio de la Torre, el argentino Chino Darín y al uruguayo Alfonso Tort en los papeles de Mujica, Rosencof y Fernández Huidobro respectivamente. La película fue filmada en locaciones de España y Montevideo y quedó más o menos lista a fines de 2017.

Chino Darín y Alfonso Tort en "La noche de los 12 años"

Para su realización, La noche de 12 años apeló a fondos privados y no a programas de financiación gubernamentales, según explicó la productora Mariana Secco, responsable de Salado Cine.

La promoción de La noche de 12 años, por su parte, tampoco comienza en un momento cualquiera. A un año y tres meses de las próximas elecciones presidenciales y con la campaña electoral en la puerta, Brechner agregó que no considera que el lanzamiento de su nueva ficción contenga un peso político. “Como toda película, sobre todo con una tasa de producción en Uruguay, es muy compleja la financiación y lo que se tarda”, dijo, “Pero no, está lejos de ser tema político. Es otro material. Evidentemente, nada es ajeno en el mundo pero esto no tiene que ver tanto conmigo como director, sino más bien con los tiempos de los productores. ¡Si fuera por mí yo la hubiera filmado hace tres años!”.

Tras su pasaje por Venecia, La noche de 12 años tendrá un estreno internacional. En Uruguay llegará el jueves 20 de setiembre -a través de la distribuidora Life Films- y luego será estrenada en Argentina, España y Francia, países que brindaron servicios de producción a la ficción. La plataforma de streaming Netflix, en tanto, la sumará a su catálogo más adelante.

Un retrato íntimo y público

Emir Kusturica junto a José Mujica

Además de La noche de 12 años, parte de la vida de Mujica será relatada por el propio político en en el documental El Pepe, una vida suprema, que dirigió el serbio Emir Kusturica y que se verá fuera de competencia.

El largometraje, que tuvo sus comienzos en 2013 con los primeros viajes que Kusturica hizo para entrevistar y filmar a Mujica, mostrará momentos de la vida pública y privada del expresidente, incluyendo los últimos días de su mandato.

"Impresionado por él y por su trabajo, y también triste por no haber tenido un presidente como él, decidí hacer esta película, celebrando la virtud y la posibilidad de una utopía” señaló Kusturica en un comunicado de prensa emitido por la productora argentina K&S Films.

El Pepe, una vida suprema tendrá un estreno en Uruguay en los próximos meses.