Lo que muestra Netflix con el tráiler de "Escuadrón 6", la película de Ryan Reynolds 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Netflix lanzó hoy el tráiler de Escuadrón 6, una película de acción que dirige Michael Bay (la saga Transformers, entre otras) y tiene como estrella central a Ryan Reynolds, de la que también se dio a conocer su fecha de estreno: 13 de diciembre.

"¿Qué es lo mejor de estar muerto? No es escaparte de tu jefe, tu ex, ni eliminar tus antecedentes penales. Lo mejor de estar muerto... es la libertad. La libertad de luchar contra la injusticia y la maldad que acechan nuestro mundo sin que nada ni nadie te detenga ni te diga que no", dice el resumen de esta megaproducción que presenta, a decir de la plataforma de streaming, "un nuevo tipo de héroe de acción".

La película de Bay, escrita por Paul Wernick y Rhett Reese, va de seis personas bien distintas, que son las mejores en lo suyo y tienen, en común, el deseo de borrar el pasado para construir su futuro. Ryan Reynolds es el líder de esa pandilla; y el elenco lo completan Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel García-Rulfo, Ben Hardy, Lior Raz, Payman Maadi y Dave Franco.

Netflix, que tiene la particularidad de revelar demasiada información en sus adelantos, lanzó este tráiler que dura tres minutos y que deja en claro que la plataforma está más que capacitada para hacer no sólo películas de grandes directores u obras maestras del cine de autor, sino también acción despampanante con el sello Hollywood.

Acá se pueden ver locaciones espectaculares, efectos especiales, explosiones, persecuciones en autos que van a alta velocidad, escenas visualmente muy efectivas y, además, el derroche de humor de esa superestrella que sigue en ascenso.

Netflix tendrá cada vez más competencia, pero sigue puliendo su oficio de hacer cine y, parece, quiere dejarlo en claro a como dé lugar.