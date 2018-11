Montañas, nazis y una novicia

No es de extrañar que The Sound of music (o La novicia rebelde), se mantenga como uno de los clásicos del cine musical. Es que no solo tiene una banda sonora inolvidable, también actuaciones destacadas y una fotografía magnífica. Esta película de Robert Wise, quien había ganado el Oscar a mejor director por West Side Story tenía a Julie Andrews (quien había ganado el Oscar el año anterior por Mary Poppins) como una simpática novicia que tenía que trabajar para el muy estricto y más serio Capitán Von Trapp.

Un viudo con siete hijos a quienes no les permite cantar, los maneja como si estuvieran en un regimiento militar y está por casarse con una condesa. Todo eso sucediendo meses antes que los nazis invadieran Austria.

Así, cuando el capitán necesita una niñera, el convento le enviará su novicia más revoltosa, una que llega tarde a misa, vive cantando, es más alegre de lo esperado aunque bastante devota.



Tráiler de la película "La novicia rebelde"

Andrews es el corazón de esta película y quien interpreta las canciones más recordadas de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II gracias a ese registro vocal asombroso, y una facilidad para la comedia física. Además, hace un gran contrapunto de Christopher Plummer.

Se llevó cinco premios Oscar, incluyendo mejor película y quedó grabada en la memoria de todos.