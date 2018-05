Los monstruos del estudio Universal quieren seguir dando pelea

El año pasado los estudios Universal anunciaron la creación del "Dark Universe", un universo cinematográfico de los estudios Universal sobre monstruos clásicos. Se anunció con la pompa y circunstancia que merece un proyecto que tendría a Tom Cruise, Russell Crowe, Javier Bardem y Johnny Depp en su elenco, aunque los primeros resultados no fueron muy alentadores, y la franquicia parecía que había muerto.



Ahora, gracias a una imagen que el artista Robert Vargas compartió en Instagram sobre su visita a las oficinas de Dark Universe, el proyecto parece continuar con vida.



Vargas escribió: "Reunión genial esta mañana con el increíble equipo del Dark Universe. Gracias, Holy Goline y Crash, ejecutivos de Universal, por la hospitalidad. Espero contribuir al legado de Universal Pictures con mi trabajo. Cosas sobre monstruos en desarrollo. ¡Estén atentos!"



Repasando, el año pasado, el estudio quiso levantar una franquicia en la que se reinventaban personajes como Frankenstein o El Hombre Invisible. La momia, protagonizada por Tom Cruise iba a ser el inicio de esta saga. Aunque las malas críticas y la recaudación en taquilla del filme (costó 125 millones de dólares y recaudó más de 409 millones de dólares en todo el mundo) hicieron que los estudios dejaran pausado el proyecto.



Trailer de la película "La momia", protagonizada por Tom Cruise y Sofia Boutella

Así, el estudio pausó la producción de La novia de Frankenstein, dirigida por Bill Condon, y Bardem reconoció que no estaba del todo seguro de que el Dark Universe fuese a seguir adelante: "El Dark Universe es algo que se construyó y se vino abajo", dijo Bardem. "Creo que en Universal han sido conscientes de que tienen que hacer primero películas independientes y luego ya verán si quieren hacer franquicia de eso o no, o si quieren conectarlo o no. Yo sé que estoy conectado a ellos, porque saben de mi interés, pero no sé si ellos están conectados a mí. Habría que preguntarles", explicó el español.