El momento fantástico de la nueva estrella chilena

Han sido días intensos para Daniela Vega. El domingo, la chilena fue una de las protagonistas de los Oscar: la película que protagoniza, Una mujer fantástica se llevó el premio a la mejor película extranjera y, además, fue una de las figuras de la ceremonia, cuando al presentar la canción nominada “Mysteries of Love” se convirtió en la primera presentadora transgénero de los Oscar.

Y el martes, Vega y todo el equipo de Una mujer fantástica encabezado por el director Sebastián Lelio fueron recibidos por la presidenta chilena Michelle Bachelet, en el Palacio de la Moneda.La presidenta posó orgullosa con el Oscar.

Una mujer fantástica cuenta la historia de una mujer transgénero, Marina —encarnada por Vega—, que ante la muerte de su pareja se enfrenta a la discriminación y el rechazo de la familia del difunto. Además enfrentará a una sociedad (la chilena) que no consigue resolver situaciones como la de ella. El Estado (encarnado en una fiscal y en la Policía) y la moral burguesa son señalados como los principales discriminadores.

La película chilena había llegado a los Oscar tras ganar el Oso de Plata al mejor guión en la Berlinale, el Goya a la mejor película iberoamericana, tres Premios Fenix y, el Spirit Award al cine independiente, como mejor película internacional. Su estreno en Uruguay está anunciado para la próxima semana.

“Está siendo un año maravilloso. Estamos muy emocionados por estar aquí”, dijo Vega, que se ha convertido en una de las personalidades más fuertes de la sociedad chilena.

La actriz contó que siempre soñó con ser actriz y desfilar sobre la alfombra roja. Cuando tenía 15 años sus padres le preguntaron cómo se sentía, si era homosexual, y Daniela les dijo: “Me siento una niña”. Sus padres se tomaron dos días para pensar en la playa y al regresar, le regalaron una cajita de maquillaje. Un gesto que le sigue emocionando ahora y que no le impide ver que, en líneas generales, queda mucho por hacer en cuanto a los derechos de las personas transgénero.

Vega comenzó su carrera en el teatro, donde demostró su talento en obras como Migrantes y La mujer mariposa. En 2014, apareció en el videoclip de la canción “María” del cantautor y guitarrista chileno Manuel García y ese mismo año debutó en el cine con La visita, una película dirigida por Mauricio López Fernández. Es además cantante lírica como su personaje en Una mujer fantástica. Este ha sido gran salto internacional se ha producido de la mano de Lelio y de Marina Vidal, esa “mujer fantástica” que ya resulta inseparable de su intérprete. Todo parece encaminarse para que Vega tenga una carrera en Hollywood.

Vea el trailer de "Una mujer fantástica", la ganadora de mejor película extranjera

Pese a no definirse como activista, la actriz no ha cambiado su nombre ni su sexo en el carnet de identidad. Dice que no lo hará hasta que todos puedan hacerlo, hasta que haya ley de identidad de género en Chile.

La temática que aborda esta película también ha puesto en el tapete la lucha por el reconocimiento de los derechos a la comunidad LGBTI (“Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexos”) y ha abogado por la pronta tramitación de la ley de identidad de género, que fue ingresada hace meses al Parlamento chileno. Y Vega se quejó de que los legisladores no hayan podido aprobar el proyecto de Identidad de Género, y que en varias oportunidades el articulado haya sido rechazado por estos.

“En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad y el reloj corre y la gente se va esperando eso”, enfatizó Vega, vestida con un sencillo y amplio vestido color anaranjado, en la rueda de prensa tras el acto oficial con la presidenta Bachelet.