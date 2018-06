El miedo tiende a cambiarlo todo

Esta es la historia de un susto. Antonio, el personaje que interpreta Guillermo Francella, se percata que los buenos modales y la corrección con los que ha manejado su vida, no le sirve mucho ante la urgencia con la que necesita un transplante de riñón. Obnubilado por el miedo a la muerte, empieza a cambiar sus modos.

Y a partir de ahí, como en un encantamiento, Antonio toma decisiones incorrectas. Una de ellas es vincularse con Lucy y Elías (la debutante Mercedes De Santis y Federico Salles), dos chiquilines a un paso de estar en condición de calle que ven cómo un riñón puede llegar a cumplir sus sueños. Antonio no escucha mucho a su esposa (Carla Peterson) y a sus hijos, porque el susto siempre viene acompañado de bastante egoísmo.

En su segunda película como director (y su primer proyecto después de ganar el Oscar al mejor guión original por Birdman), Armando Bo se muestra mucho más maduro que en El último Elvis, su ópera prima que estaba muy bien. Eso se nota, principalmente, en la puesta en escena que está diciendo mucho sobre estos dos mundos (el de la familia nuclear y el de los que están al margen de la sociedad) que se chocan ante el desastre. Esa puesta, además, genera un universo propio que tiene algo irreal.

Toda esa lectura de dos mundos enfrentados, emparenta Animal con, por ejemplo, The Sacrifice of the Sacred Deer de Yorgos Larthimos. Es menos hermética pero como aquella también juega con la idea de una fortaleza amenazada por un mundo exterior con el que es muy difícil comunicarse.

Otro de los grandes méritos de Animal es Francella, que vuelve a demostrar que tiene el talento y el carisma como para llevar toda una película en sus hombros. La película es, además, evidencia, de un cine argentino capaz de jugar como en las grandes ligas.