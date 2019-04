Michael Jackson: el director de "Leaving Neverland" reacciona a acusación de error en el polémico documental

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director del documental Leaving Neverland, Dan Reed, defendió a una de las supuestas víctimas de abusos perpetrados por Michael Jackson, que da su testimonio en el film, luego de que el biógrafo del cantante, Mike Smallcombe, demostrara que había un error en las fechas en que se sustentan los argumentos, informó Mirror.



Smallcombe dijo que las fechas en que James Safechuck afirma haber sido abusado (entre 1988 y 1992) no calzaban con la realidad, ya que uno de los lugares en los que se acusan abusos es la estación de trenes de Neverland y, acorde a la información del condado de Santa Bárbara, la construcción del edificio fue aprobada en 1993.

Efectivamente, Smallcombe publicó imágenes del permiso de construcción de uno de los lugares en los que Safechuck aseguró ser abusado, y demostró que el edificio no existía en esa fecha.



Después de que el biógrafo probara el error con copias de los documentos, Dan Reed salió a defender a su entrevistado. "James Safechuck estuvo presente en Neverland Valley Ranch de Michael Jackson antes y después de la construcción de la estación de tren allí", aseguró al medio británico.

"Las dos fotografías de la estación de tren mostrada en el documental fueron tomadas por Safechuck y entregadas por él", añadió el director. Y luego precisó que "el testimonio de Safechuck en la película es que fue abusado por Jackson en varios lugares durante varios años, hasta su adolescencia".

Leaving Neverland, una película que sigue sumando argumentos y polémica

Tras estas declaraciones, Smallcombe (autor de Making Michael: Inside the Career of Michael Jackson, de 2016) no quedó satisfecho, y señaló al diario que "debido a que la historia ha sido desacreditada, parece que Reed ahora está repentinamente queriendo cambiar la línea de tiempo de Safechuck".

El documental Leaving Neverland, producido por HBO, puso los ojos del mundo sobre la vida de Michael Jackson y una oscura historia de la que se habló durante años, y por la que el artista fue llevado a juicio. Recién con esta serie dirigida por Dan Reed la sociedad parece haber tomado conciencia real sobre el lado oscuro del ídolo pop.

El documental consta de dos capítulos, de dos horas cada uno, y es realmente perturbador de ver, ya que aborda de una manera descarnada a Jackson como un pedófilo. Esta historia dividió al público sobre el contenido del documental.