El poder mexicano sigue arrasando el cine mundial

Alfonso Cuarón tiene muchos méritos: ganó dos Oscar (uno de ellos como mejor director) por Gravedad, la misma película por la que ganó un premio Bafta. Y además dirigió el mejor episodio de Harry Potter (El prisionero de Azkaban).

A esas condecoraciones sumó este fin de semana, el León de Oro en Venecia por su última película, Roma. Ahora, Cuarón -quien tiene 56 años y nació en el Distrito Federal mexicano- deja la inmesidad del espacio para construir una historia en blanco y negro ambientada en el político México de la década de 1970. La historia se centra en Libo, la empleada en la casa de la niñez de Cuarón quien le dedicó el premio.

Es el segundo año consecutivo que gana un director mexicano: en 2017 le había tocado a Guillermo del Toro por La forma del agua. Del Toro fue el presidente del jurado de esta edición del festival de Venecia.

“Es muy significativo estar aquí en Venecia”, dijo Cuarón al recibir el León de Oro. “Aún más significativo y surreal recibirlo de Guillermo del Toro”.

La victoria de Cuarón y de Roma es además el primer gran premio en un festival de primera categoría para Netflix. La plataforma, que tuvo una presencia muy fuerte en el festival italiano, también se hizo del premio al mejor guión por The Ballad of Buster Scruggs, la nueva de los hermanos Coen que se estrena en noviembre en Netflix. Roma se estrenaría en diciembre.

Tráiler de la película "Roma" de Alfonso Cuarón

Está claro que Cuarón es un director de amplio rango de intereses. Además una historia de ciencia ficción que era un prodigio técnico y una adaptación de una novela infantil y popular, Cuarón dirigió una comedia (su debut, Sólo con tu pareja de 1991), un drama mexicano que fue sensación internacional y lanzó la carrera de Gael García Bernal y Diego Luna (Y tu mamá también), dos hermosas adaptaciones clásicas para Hollywood (La princesita y Grandes esperanzas) y un drama ambientado en un futuro temerosamente cada vez más cerca como Niños del hombre).

Más allá de esa variedad de intereses, Cuarón se ha mostrado como un director imaginativo y que sabe cómo llenar el ojo. Los planos secuencias de Niños del hombre, todo el entramado logístico y tecnológico de Gravedad o la vistosa puesta en escena de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. En ese sentido, muchas veces, sus películas privilegian la forma aunque vista en perspectiva su carrera es sólida y siempre interesante. Es capaz, además de pasar de una aventura espacial con Sandra Bullock y George Clooney a una historia personal (que escribió y fotografió, además de dirigir), con actores desconocidos, en español y ambientada en la México de la década de 1970.

“El 99% de las escenas representadas en la películas son escenas salidas de mi memoria”, dice Cuarón. “A veces directamente y otras más oblicuamente. Es acerca de un momento que me marcó pero también de un momento que marcó un país. Fue el comienzo de una larga transición en México”.

Cuarón está trabajando en una nueva película con Casey Affleck de la que se sabe nada. Y escribió una película con su hijo Jonás, de la que tampoco se sabe mucho.

Cuando estén listas, seguro que el mundo se enterará: estos mexicanos no paran de hacerse notar.

Los otros premios de un festival importante

El Gran Premio del Jurado (León de Plata) fue para The Favourite de Yorgos Lanthimos que le dio a la británica Olivia Colman, una justa Copa Volpi a la mejor actriz. El mejor actor fue Willem Dafoe por su interpretación de Van Gogh en At Eternity’s Gate de Julian Schnabel. El León de Plata al mejor director fue para Jacques Audiard en su primer proyecto en inglés, The Sisters Brothers. The Nightingale, la única en competencia dirigida por una mujer, Jennifer Kent, se ganó el Premio Especial del Jurado. Y El Pepe, una vida suprema, la película de Emir Kusturica sobre el expresidente José Mujica ganó el premio “Enrico Fulchignoni” del Consejo Internacional de Cine y Televisión de la Unesco.