Mena Massoud, el nuevo Aladdin cuenta cómo llegó a la nueva versión del clásico de Disney

Ian Spelling, The New York Times

A veces la vida completa su ciclo. Como ejemplo está Mena Massoud, que protagoniza la nueva versión de acción viva del clásico de Disney Aladdín, dirigida por Guy Ritchie y que se estrenó ayer. Massoud creció admirando a Robin Williams, el fallecido comediante que prestó su voz al genio en la película original. Fue en parte la inspiración de Williams lo que llevó al canadiense de 27 años a proponerse buscar una carrera como actor.

“No veíamos muchas películas en mi casa”, recordó, “porque mis papás son inmigrantes egipcios, así que teníamos un repertorio muy reducido de películas, y una de ellas era Aladdin, con Robin como el genio, y otra era Papá por siempre (1993), en la que Robin hace otra actuación increíble. Comencé a hacer voces para entretener a mis amigos y empecé a actuar en el liceo”.

“Mis padres no querían que me dedicara a la actuación como profesión”, continuó. “Fui a la Universidad de Toronto para estudiar neurociencia durante un año, y creí que sería médico. Estaba sentado un día en clase de cálculo, y simplemente tomé la decisión de que perseguiría mi sueño”.

Tráiler de la película "Aladdin"

“Así fue como todo comenzó profesionalmente”, dijo. “Fui a la escuela de teatro y desde ahí no volví a mirar atrás”.

Después de haber tenido papeles secundarios y como invitado en películas y series , Massoud dará el salto al estrellato con Aladdin. Coprotagoniza con Will Smith como el Genio, Naomi Scott como la princesa Jazmín, Navid Negahban como el sultán y Marwan Kenzari como Jafar, con Frank Welker repitiendo su papel como la voz de Abu, el fiel monito de Aladdin.

Massoud hizo una audición en video durante una convocatoria general para el papel, pero no le dieron respuesta. Pasó más de un mes, así que supuso que “todo ya había pasado”. Pero cuatro meses después recibió una llamada diciéndole que era el nuevo Aladdin.

Naomi Scott es la princesa Jazmín en la nueva versión de Aladdini. Foto: Difusión

“Grabé otra cinta, y después volé a Londres para realizar una prueba frente a las cámaras”, comentó. “Estuve ahí una semana, ensayando con el coreógrafo y el entrenador vocal, y después regresé a Toronto para terminar la película en la que estaba trabajando, volé de regreso a Londres para una segunda prueba y después regresé a Toronto para terminar el proyecto que estaba realizando. Después me enteré de que me habían elegido”.

La versión de Ritchie de Aladdin es un giro de la historia ya conocida del osado ladrón que se enamora de la encantadora hija de un sultán y descubre una lámpara mágica, codiciada por el ambicioso gran visir del sultán.

“Aladdin resentirá un poco más las cosas”, dijo Massoud. “Definitivamente hay más cosas en juego, sobre todo cuando ves a seres humanos reales experimentando las cosas que viven los personajes. Las escenas de acción tienen sentido, y de verdad resaltan en pantalla, porque no es como en la animación, donde puedes hacer que salten a seis metros en el aire y nadie lo cuestiona. Las cosas deben tener sentido, y en realidad vemos a Aladdin saltando de edificios, escalando muros y haciendo esas cosas”.

Marwan Kenzari es el villano Jafar en esta versión con actores reales de Aladdin. Foto: Difusión

“Creo que quizá tenemos el reparto más diverso que Disney haya reunido, tal vez el más diverso que cualquier estudio haya reunido”, comentó. “Tenemos a gente de todo el mundo en este proyecto. Naomi es mitad india. Yo soy egipcio-canadiense. Marwan es tunecino-neerlandés. Navid es iraní-estadounidense y vive en Alemania. Me emociona que cuando la gente vaya al cine vea la representación en esta película”.

La parte más difícil de hacer Aladdin, comentó Massoud, fue el canto. Como en la película animada, el personaje canta dos canciones importantes, la alegre “One Jump Ahead” y el dueto romántico “A Whole New World”. Massoud no cantó mucho en la escuela de teatro en Canadá, así que tuvo que practicar con un entrenador vocal durante más de un año para poder estar listo.

“Así que fue un viaje asombroso”, comentó. “Jamás creí que sería algo que pudiera hacer. Darles vida a las canciones fue algo espectacular”.