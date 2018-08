La memoria, esa idea recurrente

Hay parecidos que asombran en el vasto mundo del streaming. Es que si bien Netflix tiene uno de los catálogos más grandes, varias de sus producciones tienen una semejanza en su trama. Se trata de una de las consignas mas conocidas del genero de suspenso: quién cometió el crimen. Y es alli donde se encuentran varias producciones que tienen un mismo giro argumental: la desmemoria del (o la) protagonista.

Por ejemplo, una muy buena serie de suspenso que se encuentra en Netflix, Tabula Rasa, se centra en una mujer que no recuerda lo que pasó horas atrás, y cuando se comete un asesinato no sabe si puede confiar en la versión de la gente que la ama.

Otra producción de suspenso con una consigna parecida es The Sinner, la premiada serie que protagoniza Jessica Biel se trata sobre una mujer que apuñaló a un hombre, pero no sabe la razón. Así comienza a conocerse una retorcida verdad que vive en los rincones mas oscuros de la mente de esta joven protagonista. Serie que tiene una segunda temporada confirmada y que llegará al servicio de streaming este año.

Tráiler de la serie "The Sinner"

Claro que la desmemoria de una persona acusada de un crimen es también la consigna de la serie Alias Grace. Producción basada en la novela de Margaret Atwood (misma autora de la premiada The Handmaid’s Tale) ambientada a fines del siglo XIX en Canadá donde una joven es acusada de asesinar a sus patrones, aunque la verdad no es tan lineal o simple como uno podría imaginar. Así, junto a un doctor, la joven Grace intentará conocer qué sucedió y si fue ella, o no, quien cometió esos brutales asesinatos.

RELACIONADAS El absorbente retrato de una mujer asesina El absorbente retrato de una mujer asesina Video Alias Grace: El absorbente retrato de una mujer asesina

En cuanto a las películas, el título más conocido podría ser La chica del tren (disponible en HBOGo), cuya consigna también se centra en los problemas que tiene la alcohólica protagonista para recordar si estuvo involucrada en el asesinato de una joven.

Tráiler de la película "La chica del tren"

RELACIONADAS La difícil tarea de recomponer el espejo roto de la memoria By EL PAIS La difícil tarea de recomponer el espejo roto de la memoria La chica del tren: La difícil tarea de recomponer el espejo roto de la memoria

También las películas, que se encuentran disponibles en streaming tienen esta temática.



Como la película No confies en nadie (está en Netflix) que tuvo su estreno en nuestro país y protagonizan Nicole Kidman y Colin Firth.La trama se centra en Christine, una mujer que perdió la memoria y todos los días tiene que averiguar qué le pasó los últimos 20 años.

Preso de su memoria, película protagonizada por Kate Bosworth y Wes Bentley comparte parte de la idea argumental. Esta película se centra en un hombre que se despierta de un coma sin memoria, pero con la seguridad de que la mujer que lo estuvo cuidando y dice ser su esposa, no lo es en realidad.

"Buscando a Nemo", otro ejemplo de películas sobre la memoria. Foto: Disney Pixar

Se podría incluir en este listado de películas similares como Identidad desconocida (está en HBOGo) sobre el espía que interpreta Matt Damon no recuerda qué le pasó, Memento (Netflix) la película de Christopher Nolan sobre un hombre que tiene que llega en sus tatuajes los recuerdos de su pasado, o hasta la animada de Pixar Buscando a Nemo (en NSNow) para encontrar títulos similares que tienen la misma consigna.

La memoria, o la falta de ella sigue siendo uno de los temas más desarrollados en el cine y también la televisión.