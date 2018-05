¿Cuál es el mejor Robin Hood del cine?

Kevin Costner en "Robin Hood, príncipe de los ladrones (1991)"

Acción, aventura y romance se mezclaron en la versión de Robin Hood de Kevin Costner, quien estuvo acompañado de Morgan Freeman, Christian Slater y Alan Rickman en el elenco. Fue la segunda película más taquillera en el mundo ese año y contó con la canción "(Everything I Do) I Do It for You" de Bryan Adams como parte de su banda sonora.