Marvel anuncia su calendario de estrenos de películas hasta 2023: los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Marvel comenzó la semana con el lanzamiento de un videoclip que, a partir de imágenes de todas sus películas, pretende celebrar al universo cinematográfico como espacio de pertenencia y de encuentro. "El mundo puede cambiar y evolucionar. Pero lo único que nunca cambiará es que todos somos parte de una gran familia", dice la descripción del visual que termina con el esperanzador mensaje de: "Nos vemos en el cine".

En medio de una de las mayores crisis de la industria del entretenimiento todo a causa de la pandemia de coronavirus, Marvel Studios se ha reconvertido, como la mayoría, al streaming: ha estrenado series y también estrenará películas, inevitablemente, en este formato.



Así que el lanzamiento de hoy sirvió también para actualizar un calendario de estrenos que va de 2021 a 2023 y que se enmarca dentro de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. A continuación, los detalles:

Lo que vendrá en 2021

Para este año, el primer gran estreno de Marvel en formato película (ya lanzó las series WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno) será el de Black Widow o Viuda Negra, la película protagonizada por Scarlett Johansson. Se la anuncia para julio y, ya se sabe, llegará en simultáneo a salas y a Disney+, con costo extra.

Para setiembre está fijado el estreno de Shang Chi and the Legends of the Ten Rings, sobre el personaje de Shang-Chi, peleador de artes marciales que ha sido entrenado por la organización de los Diez Anillos a la que refiere el título. Dirige Destin Daniel Cretton y protagoniza Simu Liu, quien interpretará al primer superhéroe asiático de este universo.

Y para noviembre quedará el estreno de Eternals, dirigida por la flamante ganadora del Oscar a mejor dirección Chloé Zhao, que viene de arrasar en la temporada de premios con Nomadland. Es la historia de un nuevo grupo de superhéroes que, entre otros actores, reúne al ex Game of Thrones Richard Madden, a Gemma Chan, Angelina Jolie y Salma Hayek.



Zhao será así la primera directora premiada por la Academia en hacerse cargo de un film de Marvel Studios.

En diciembre llegará Spider-Man: No Way Home, secuela de Spider-Man: de regreso a casa y Lejos de casa y protagonizada por Tom Holland.

Lo que vendrá en 2022

En 2022, la primera película de Marvel a estrenarse será, si todos los planes avanzan sobre ruedas, Dr. Strange in the Multiverse of Madness, en marzo. Esta historia guardaría relación con la serie WandaVision (Disney+) y es la secuela de Dr. Strange (2016) que estelariza Benedict Cumberbatch.



Para mayo se prevé el lanzamiento de Thor: Love and Thunder, cuarta entrega de la saga que encabeza Chris Hemsworth y que marcará el regreso de Natalie Portman al MCU, además de las incorporaciones de Russell Crowe y Christian Bale, quien ha interpretado a Batman, el icónico personaje de DC Comics.

El director Taika Waititi y Natalie Portman, quien regresa para la cuarta película de Thor. Foto: AFP

En julio será el turno de Pantera Negra: Wakanda Forever, prometida y esperada secuela que no reemplazará a su personaje principal, ya se avisó, tras la muerte de Chadwick Boseman, que encarnó a T'Challa. Y en noviembre aparecerá The Marvels, nada menos que la segunda parte de Capitana Marvel, ahora con más superheroínas.

Las de 2023

Haciendo la mirada aún más extensiva hacia el futuro, para 2023 ya se anunciaron los estrenos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, en febrero y con Paul Rudd y Evangeline Lilly en los roles principales; y del demorado volumen 3 de Guardianes de la Galaxia, para mayo.