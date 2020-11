Este martes llega a Uruguay, Disney+ y acá hay algunos detalles de su servicio y su catálogo

Antes la oferta de esparcimiento televisivo se concentraba en cuatro canales locales y gratuitos. Eso fue la prehistoria y el surgimiento de los servicios de streaming pagos, ha cambiado esa realidad para siempre. Ahora hay que agregar a la cuenta entretenimientos domésticos, la llegada de Disney+.

Hoy a la noche, en Fox se emiten los dos primeros capítulos de The Mandalorian, la serie del universo Star Wars que es uno de los platos más tentadores de la grilla de Disney+. Es parte de una estrategia para presentar en sociedad la plataforma que, desde este jueves, estará disponible en Uruguay y en otros países de América Latina.

En su oferta se incluyen los catálogos de Pixar, Disney, Marvel, Star Wars y National Geographic con películas, cortometrajes, series y documentales. O sea lo mismo que las otras plataformas de streaming aunque con un público cautivo por la cantidad de franquicias que Disney ha acumulado en los últimos tiempos.

Además, la plataforma será el lugar de estreno de algunas de sus lanzamientos, muchos de ellos producidos para el cine pero que, pandemia mediante, irán directo para ahí.

Eso incluye la nueva película de Pixar, Soul a la que se suman producciones originales más esperadas tales como Falcon y el soldado del invierno, Loki y WandaVision, todas del universo Marvel.

Y desde los clásicos más recordados como Blancanieves y los siete enanitos, que es de 1937, hasta películas como Toy Story (1995), el catálogo comprenderá 500 películas de sus distintos sellos.

También contará con series icónicas de la marca como Hannah Montana (2006), The Suite Life of Zack & Cody (2005) o la serie y la película de High School Musical . De Los Simpsons habrá solo algunas de los 30 temporadas; la serie es una producción de Fox, el estudio que se convirtió en una de las últimas adquisiciones de Disney.

Entre los contenidos regionales estarán reposiciones de Bia (2019), Violetta (2012), Soy Luna (2016) o Peter Punk (2011), entre otras.

Disney+ comenzó a funcionar en Estados Unidos en noviembre de 2019 y desde entonces ha ido llegando progresivamente a más mercados en todo el mundo. Ahora en América Latina con Uruguay se suman México, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Argentina, Chile y Brasil.

Localmente, el servicio anual cuesta, hasta mañana, 50,90 dólares, un plan promocional que equivale a 15,5 % menos de lo que costará la inscripción después de su lanzamiento el martes. Desde ese día, costará 7,49 dólares por mes o 75,99 dólares por año. Se ofrece un período gratuito de prueba de una semana.

Entre los beneficios que la plataforma ofrece, habrá, dicen, acceso a contenidos exclusivos de sus series y producciones originales, tales como el detrás de cámaras, entrevistas o películas nunca antes presentadas, así como la personalización de hasta siete perfiles diferentes con avatares exclusivos para la región.





Un competidor fuerte

En su primer año de vida, , con 74 millones de suscriptores Disney + ha superado con creces las cifras que registraron otras plataformas digitales en sus primeros 12 meses. Netflix, por ejemplo, tardó cerca de una década en hacerse con sus 195 millones de suscriptores. A ello han colaborado The Mandalorian, el Black Is King de Beyoncé o Hamilton, así como la decisión de estrenar la película Mulan directamente en la plataforma.



En Uruguay están disponibles, entre otros, Amazon, Qubit, BuenCine y los servicios de streaming de la televisión para abonados. Otros competidores de ese rubro, Apple+ y HBO Max, aún no tienen fecha de lanzamiento regional.