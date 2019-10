Margot Robbie vuelve emancipada en el tráiler de la nueva película de Harley Quinn

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Harley Quinn, la villana heroína que interpreta Margot Robbie, se emancipó del Guasón (no este, sino el que interpretaba Jared Leto) y lidera su propia banda de mujeres en Ciudad Gótica, de acuerdo al tráiler de Aves de presa, que ayer fue lanzado mundialmente por DC Comics.

El avance, además, presenta a Ewan McGregor como Black Mask, el jefe del crimen en la ciudad. Además se muestra a Quinn reclutando mujeres para su pandilla (las aves de presa del título) al son de "Hymne A L'Amour" en la voz de Edith Piaf, y se la ve personificada como Marilyn Monroe​ en Los caballeros las prefieren rubias (o Madonna en el video de "Material Girl").

Las Aves de presa son Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell y Rosie Perez. Su misión, si es que deciden aceptarla, es proteger a Cassandra Cain (interpretada por Ella Jay Basco) de Black Mask.

La película la dirige Cathy Yan sobre un guion de Christina Hodson, quien antes escribió Bumblebee y escribió los libretos de The Flash y Batichica, otros dos proyectos de DC Comics.

Harley Quinn fue presentada en cine en Escuadrón suicida, una película que se estrenó en 2016. Sus coprotagonisas, Will Smith y Leto, no están en Aves de presa. El estreno mundial de la película, cuyo título original es Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), está previsto para el 20 de febrero de 2020.