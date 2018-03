Margot Robbie y unos polémicos patines

Margot Robbie no se puso solo en los zapatos de la atleta estadounidense Tonya Harding. También se calzó sus patines. Como Harding, la actriz australiana logró en Yo soy Tonya uno de sus papeles más aclamados de su corta pero imparable carrera.

La película obtuvo tres nominaciones al Oscar, ganó uno (el de Mejor actriz de reparto para Allison Janney) y se podrá ver en Uruguay a partir del jueves.

A Yo soy Tonya la dirigió el australiano Craig Gillespie. Se trata de una tragicomedia en formato de falso documental sobre la vida la patinadora artística, quien fue la primera mujer estadounidense en completar un triple axel en competencia, considerado uno de los movimientos más difíciles de ese deporte.

La carrera de Harding, sin embargo, se vino abajo una vez que la deportista fue vinculada con un ataque hacia su competidora olímpica, Nancy Kerrigan (interpretada en la película por Caitlin Carver), antes de las eliminatorias para los Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer 1994 .

Además de protagonizar Yo soy Tonya, Robbie es productora del largometraje a través de su compañía Clubhouse Pictures, lo que habla de la ambición de la actriz que hace cinco años resultó ser la figura revelación de El lobo de Wall Street.

Vea el tráiler de "Yo soy Tonya"

Durante la promoción de Yo soy Tonya, la actriz confesó que no conocía a la patinadora. La australiana nació solo cuatro años antes del incidente entre Harding y Kerrigan, en 1990, y tampoco era una seguidora del patinaje sobre hielo. Fue gracias al guion de Steven Rogers que la actriz decidió encabezar el proyecto.

Yo soy Tonya no solo le valió a Robbie una nominación como Mejor actriz principal (el premio finalmente lo ganó Frances McDormand), sino que terminó de establecer su posición como una de las figuras jóvenes más codiciadas de Hollywood.

La prueba de ellos está en su larga lista de proyectos futuros.

Fuera de Uruguay Robbie ya estrenó Goodybye Christopher Robin -un drama biográfico sobre el creador de Winnie The Poo- y la actriz ya filmó dos nuevas películas: Mary, Queen of Scots (donde actúa junto a otra nominada al Oscar, Saoirse Ronan) y Terminal, un thriller criminal. También se espera que Robbie retomé su popular rol como la antiheroína Harley Quinn y asuma el papel de otra figura real. Será Sharon Tate en la nueva película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

Nada mal para una actriz que llegó a Hollywood tan solo una década atrás en el tiempo.