Margot Robbie interpretará a Barbie en una película de "live action"

Tras meses de rumores, finalmente se confirmó que la actriz australiana Margot Robbie encarnará a Barbie, la muñeca más famosa del mundo, en la película que tendrá su versión live-action.



En octubre, The Hollywood Reporter había informado que Robbie y la directora Patty Jenkins (que dirigió Mujer Maravilla) estaban en medio de negociaciones para ser la dupla que llevará al cine este proyecto.



Ahora, Variety confirmó la noticia, e informó que Warner Bros. y Mattel, los estudios involucrados en la película, hicieron el anuncio tras haber llegado a un acuerdo con Robbie.



"Este proyecto es un gran comienzo para nuestro acuerdo con Ynon y Mattel Films", explicó Tobby Emmerich, presidente de Warner Bros., en un comunicado. "Margot es la productora y la actriz ideal para dar vida a Barbie en la gran pantalla, de forma fresca y relevante para los espectadores de hoy".

Se desconoce si Mattel mantendrá el guion original, donde en un principio se tuvo en cuenta a la actriz Amy Schumer para el papel protagónico. Más adelante, se había manejado la idea de tener a Anne Hathaway.

Aunque no hay fecha de estreno para esta versión live-action y habrá que esperar bastante para ver a Margot como Barbie, en los próximos meses se podrá ver a la actriz australiana en la esperada Once Upon a Time in Hollywood, y ya en 2020, en Birds of Prey.

Pero antes, en las próximas semanas, se la podrá ver en los cines locales como la reina Isabel I en "Las dos reinas".