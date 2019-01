Margot Robbie comparte la primera imagen de la nueva Harley Quinn

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Bajo el título "Miss me?" ("¿Me extrañan?"), ayer, Margot Robbie compartió en su cuenta de Instagram una imagen con el look de Harley Quinn, el personaje que Robbie interpretó en Escuadrón Suicida (2016) y que volverá a encarnar en Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), la cinta basada en el equipo de DC Comics, Birds of Prey.



En la fotografía, Harley aparece vestida con un atuendo más colorido que el que utilizó en Escuadrón Suicida (del director David Ayer), y que no parece tener conexión directa en los cómics. Ahora viste de rosa y usa una chaqueta con serpentinas.

Además, ayer se publicó un video de 20 segundos en YouTube titulado See you soon ("Nos vemos pronto"), donde se pueden ver algunos adelantos de cómo estarán caracterizados los personajes de la película.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) se estrenará en Estados Unidos el 7 de febrero de 2020.