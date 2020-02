De la mano de Disney, el "infarto uruguayo" de Hernán Casciari se convertirá en película

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Acabo de firmar, en el bar Lumière de Villa Urquiza, el contrato cinematográfico de mi libro ‘El mejor infarto de mi vida’”. Así anunció el escritor argentino Hernán Casciari este miércoles en su cuenta de Twitter que en 2021 se estrenará una película basada en un libro de relatos cuyo nombre remite a cuando en junio de 2015 tuvo un infarto en Uruguay.

Casciari infartó cuando estaba en una casa que había alquilado en Montevideo a través de la plataforma Airbnb. Javier y Alejandra, los anfitriones de la casa del Prado donde estaba el argentino, lo auxiliaron y lo llevaron al Hospital de Clínicas.

La película, detalló Casciari, será una coproducción entre Disney, Gloriamundi (de España) y Wip (de Argentina). "Ojalá hagan una peli tan linda como mi infarto", escribió el argentino en Twitter.

En una entrevista con El País publicada en noviembre del año pasado, el escritor dijo consultado por su relación con Uruguay después del infarto: “No sé si creció, pero por lo menos la entendí. Antes del infarto yo tenía una especie de obsesión, no con Uruguay, sino con Montevideo. Desde muy chico sentía un amor por Montevideo sin ni siquiera conocerlo. Me preocupó eso y pensé: ‘¿No será que en otra vida fui uruguayo?’. Pero yo soy ateo y no creo en las reencaranaciones, entonces le quitaba valor. Nunca entendía por qué me pasaba eso, y después del infarto lo terminé de entender: no era un tema con el pasado, sino que era un tema con el futuro. Algo en mí sabía que yo iba a nacer de vuelta ahí. Es como que me tranquilizó saber que sí, que soy uruguayo y que era por algo”.

“El otro día hablaba con mi mujer, Julieta, y decíamos que nos acordábamos minuciosamente de todo. Tengo un recuerdo de mucha felicidad los cinco días que estuve en reposo en el Hospital de Clínicas, cuando ya estaba mejor. Es un lugar enorme y rarísimo: tiene un piso donde las cosas funcionan bien y otro montón de pisos que son depósitos. Cuando me pude levantar e incluso antes, cuando los médicos no me lo permitían, con Julieta nos escapábamos y ella me llevaba por diferentes pisos oscuros para recorrer; la pasamos muy bien. Estábamos al principio de nuestro noviazgo y era toda una aventura. Fue realmente muy divertido ese infarto”, agregó en esa entrevista.

Pero las repercusiones del infarto de Casciari no terminaron ahí. Joe Gebbia, uno de los fundadores de Airbnb, se enteró de la noticia y decidió hospedarse en la misma casa del Prado donde el argentino se había quedado tiempo atrás. Tras esta visita, el empresario estadounidense se convirtió en socio de Connectus Medical, una plataforma que conecta a más de 8.000 centros de hemodiálisis en el mundo y permite a los pacientes viajar sin restricciones prácticamente adónde sea, creada por Javier Artigas, el dueño de esa vivienda del Prado.