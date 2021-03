"Mank" lidera las nominaciones a los Oscar con muchas candidaturas para el streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El matrimonio compuesto por Nick Jonas y Priyanka Chopra-Jonas anunciaron las candidaturas para los premios Oscar, cuya ceremonia será el próximo 25 de abril.

Aquí todas las nominaciones para los Premios de la Academia.

Mejor actriz de reparto

El quinteto de nominadas a mejor actriz de reparto lo integran:

Maria Bakalova por Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Prime Video).

Glenn Close por Hillbilly Elegy (Netflix)

Olivia Colman por The Father

Amanda Seyfried por Mank (Netflix)

Yuh-Jung Youn por Minari.

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen por El juicio a los 7 de Chicago (Netflix)

Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. por Una noche en Miami... (Amazon Prime Video)

Paul Raci por Sound of Metal (Amazon Prime Video)

Lakeith Stanfield por Judas and the Black Messiah

Mejor Diseño de Vestuario

Emma (está en HBOGo y NSNOw de Nuevo Siglo)

La madre del Blues (Netflix)

Mank (Netflix)

Mulan (Disney+)

Pinocchio

Mejor banda sonora

Cinco Sangres (Netflix)

Mank (Netflix)

Minari

Noticias del gran mundo (Netflix)

Soul (Disney+)

Mejor guion adaptado

Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Prime Video)

The Father

Nomadland (se estrena en Uruguay el 15 de abril)

Una noche en Miami... (Amazon Prime Video)

The White Tiger (Netflix)

Mejor guion original

Judas and the Black Messiah

Minari

Hermosa Venganza (se estrena en cines de Uruguay el 8 de abril)

Sound of Metal (Amazon Prime Video)

El juicio a los 7 de Chicago (Netflix)

Mejor documental

Collective

Crip Camp (Netflix)

El agente topo (Netflix)

Mi maestro el pulpo (Netflix)

​Time

Mejor película Internacional

Another Round (Dinamarca)

​Better Days (Hong Kong)

​Collective (Rumania)

​The Man Who Sold His Skin (Túnez)

​Quo Vadis, Aida? (Bosnia Herzegovina)

Mejor sonido

Greyhound (Apple+)

Mank (Netflix)

Noticias del gran Mundo (Netflix)

Soul (Disney+)

Sound of Metal (Amazon Prime Video)

Mejor diseño de producción

The Father

La madre del Blues (Netflix)

​Mank (Netflix)

Noticias del gran Mundo (Netflix)

​Tenet (para alquilar en NSNow)

Mejor edición

The Father

Nomadland (se estrena en Uruguay el 15 de abril)

Hermosa Venganza (se estrena en Uruguay el 8 de abril)

Sound of Metal (Amazon Prime Video)

El juicio a los 7 de Chicago (Netflix)

Mejor fotografía

Judas and the Black Messiah

Mank (Netflix)

Noticias del gran Mundo (Netflix)

Nomadland (se estrena en Uruguay el 15 de abril)

El juicio a los 7 de Chicago (Netflix)

Mejores efectos visuales

Love and Monsters

​The Midnight Sky (Netflix)

Mulan (Disney+)

El Único y Gran Ivan (Disney+)

Tenet

Mejor maquillaje



Emma (en HBOGo y NSNow de Nuevo Siglo)

Hillbilly Elegy (Netflix)

La madre del Blues (Netflix)

Mank (Netflix)

Pinocchio

Mejor película animada

Unidos (Disney+)

Over the Moon (Netflix)

A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)

Soul (Disney+)

​Wolfwalkers

Mejor canción original

"Fight For You" de Judas And the Black Messiah

"Hear My Voice" de El juicio a los 7 de Chicago (Netflix)

"Husavik" de La historia de Fire Saga (Netflix)

​"Io Si" de La vida ante sí (Netflix)

​"Speak Now" de Una noche en Miami... (Amazon Prime Video)

Mejor actor

Riz Ahmed por Sound of Metal (Amazon Prime Video)

​Chadwick Boseman por La madre del Blues (Netflix)

​Anthony Hopkins por The Father

Gary Oldman por Mank (Netflix)

Steven Yeun por Minari

Mejor actriz

Viola Davis por La madre del Blues (Netflix)

Andra Day por United States vs. Bilie Holliday

Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer (Netflix)

Frances McDormand por Nomadland (se estrena en Uruguay el 15 de abril)

Carey Mulligan por Hermosa venganza (se estrena en Uruguay el 8 de abril)

Mejor dirección

Thomas Vinterberg por Another Round

​David Fincher por Mank (Netflix)

Lee Isaac Chung por Minari

​Chloé Zhao por Nomadland (se estrena en Uruguay el 15 de abril)

Emerald Fennell por Hermosa venganza (se estrena en Uruguay el 8 de abril)

Mejor película

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank (Netflix)

Minari

Nomadland (se estrena en Uruguay el 15 de abril)

Hermosa Venganza (se estrena en Uruguay el 8 de abril)

Sound of Metal (Amazon Prime Video)

El juicio a los 7 de Chicago (Netflix)