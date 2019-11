El "mal hábito" de Al Pacino: acepta papeles en películas malas para intentar mejorarlas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De cara al estreno de El irlandés, la nueva película de Martin Scorsese que ya está en Cinemateca y que este miércoles llegará a Netflix a nivel mundial, Al Pacino dio una extensa entrevista en la que habló de la calidad de las últimas realizaciones de las que había sido parte, eso quitando del camino a Había una vez... en Hollywood, de Quentin Tarantino.

En una charla conjunta con Robert De Niro para la revista GQ, los actores contestaron la pregunta del periodista acerca de por qué siguen aceptando tanto trabajo cuando podrían no hacerlo, Pacino contó: "¿Saben qué? Tal vez esté adquiriendo un mal hábito. Creo que estoy empezando a volverme un poco perverso. Estoy empezando a querer hacer películas que no son realmente muy buenas, para tratar de mejorarlas". "Y ese se ha vuelto mi desafío", resumió como idea central.

En esa línea, el ganador del Oscar por Perfume de mujer, explicó: “No me meto pensando que no va a ser muy buena, pero es como Bob (Robert De Niro) dijo: a veces te ofrecen dinero por hacer algo que no es adecuado. Y te autoconvencés de hacerlo. Y en algún lado en tu interior, sabés que va a ser una chatarra. Pero entonces, cuando se cierra el círculo y ves cómo viene la mano, decís: 'Oh, no. Voy a hacerlo mejor'. Y gastás un montón de tiempo y hacés de todo y decís: 'Si tan sólo logro que ésta sea una película mediocre', y te emocionás por eso”.

“Es un impulso que ahora tengo que refrenar. ‘Cada vez que tengo ganas de hacer ejercicio, me acuesto hasta que se me pasen’... Creo que eso es de Oscar Wilde. Pero el punto es que es cierto”, dijo Al Pacino.

Si bien su trabajo bajo las órdenes de Scorsese es elogiado, además de que es un actor que ha dejado bien clara su capacidad en una larga filmografía, también ha aceptado estar en, por ejemplo, Jack & Jill, así que esta era una pregunta que más de uno se hacía. Para ellos, la respuesta.