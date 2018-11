El mago más tímido del mundo

Cindy Pearlman, The New York Times

Mañana llega a Uruguay (y al mundo) Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald. Es la segunda en la serie de precuelas de Harry Potter escritas por J.K. Rowling y protagonizadas por Redmayne como el atormentado “magizoólogo” Newt Scamander, una secuela de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, que recaudó 800 millones de dólares.

En la secuela, la segunda de cinco filmes anunciados de la franquicia, Redmayne regresa como Newt Scamander, un hombre tímido que ama los animales, busca aventuras y se encuentra atrapado en las maquinaciones de un mago oscuro llamado Gellert Grindelwald (que interpreta Johnny Depp), que se ha hecho pasar por el aparentemente inofensivo Percival Graves (Colin Farrell). La ambientación de la película cambia de Nueva York de la década de 1920 a París, con una parada en Hogwarts, Jude Law aparece como un profesor pícaro de 45 años con sus propios secretos, un mentiroso llamado Albus Dumbledore. También repetirán sus papeles Ezra Miller como el joven, conflictuado y poderoso mago Credence Barebone.

Es más oscura que la primera. “También tiene más giros”, dijo Redmayne. “Yo diría que es laberíntica. Jo (Rowling) cuenta una historia muy compleja y con muchos detalles. Lo hermoso es que, a lo largo del camino, las conexiones con Harry Potter empiezan a revelarse”.

—¿Le costó meterse de nuevo en la piel de Newt, una persona que ama a las criaturas y es valiente y temeroso a la vez?



—Lo que me encanta de Newt es que siempre ha sido un marginado. Creó un capullo en el que pudieran estar él y los animales, y vive en ese pequeño espacio seguro con sus criaturas. Sin embargo, debe preguntarse: “¿Es suficiente? ¿Es suficiente ser una persona moral que ayuda a los animales ahora que la apuesta del mundo es tan alta?”.

—Newt no puede darse el lujo de ser neutral.



—Newt no es el mago más grande del mundo. Sus habilidades son muy específicas. No obstante, debe tomar partido cuando Dumbledore no puede oponerse físicamente al mal.

Redmayne aceptó los distintos estratos de la relación entre Newt y Dumbledore, un personaje adorado por los fanáticos que fue interpretado por Richard Harris y después por Michael Gambon en las películas de Harry Potter.

“El punto decisivo es cuando Newt confronta a Dumbledore”, comentó Redmayne. “Básicamente le dice: ‘Si vas a enviarme al campo de batalla, déjate de mentiras’. Llegamos a un punto en el que ahora tienen un compromiso. Están trabajando juntos”.

Nunca hubo chance de que Redmayne, rechazara el personaje. Había sido fanático de Harry Potter durante años, y había visto con envidia cómo al parecer todos los demás actores británicos obtenían papeles estupendos en la serie.

—Si hubiera podido elegir, ¿qué personaje habría interpretado?



—Me encantaría ser Hagrid. Le encantan esas criaturas casi tanto o más que a Newt. Desde luego, tendría que comer mucha proteína e ir al gimnasio para aumentar mi masa corporal”.

Su asociación con el mundo de Harry Potter ha elevado inmensamente el perfil público del actor, pero se lo está tomando con calma. “Parezco un psicópata en muchas de las fotos de los paparazzi”, dice.

Desde su punto de vista, su fama es una validación del trabajo que está haciendo, que la mayoría del tiempo tiene lugar en un aislamiento total del mundo que lo rodea.

Eddie Redmayne y Jude Law en una pausa de la grabación. Foto Difusión

“Hacemos estos filmes en un vacío”, explicó. “Estamos mucho tiempo en un estudio. Sin embargo, lo gracioso es que, yendo al trabajo en Londres, paso por el museo de Harry Potter. Literalmente, veo cómo Harry y Voldemort me miran rumbo al trabajo”.

Después de haber trabajado principalmente en películas de arte antes de Animales fantásticos, a Redmayne le ha sorprendido el frenesí que rodea a la franquicia de Harry Potter.

“Escuchas sobre la adoración de los fans, pero esto es extraordinario”, dijo.

Es poco probable que todo esto se acabe pronto. La tercera película ya está en desarrollo, y Redmayne incluso tenía algunas noticias que compartir.

“Me acabo de enterar hace dos días que parte de la siguiente estará ambientada en Río; me lo dijo Jo”, comentó. “Es realmente maravilloso. Hay algo acerca del mundo de J.K. Rowling que es universal. Une a la gente”.



Tres películas destacadas en la carrera de este actor

Los miserables (2012)

Tom Hooper dirigió esta película basada en el musical de Broadway. Allí Redmayne canta y baila mientras interpreta a Marius, un joven idealista que se ganó el corazón de Cosette a inicios del siglo XIX en Francia.



La teoría del todo (2015)

Por su interpretación del científico inglés Stephen Hawking, Redmayne ganó el Oscar. Un personaje lleno de matices, una enfermedad que le disminuye sus capacidades motoras y que el actor inglés logra capturar muy bien.

La chica danesa (2016)

Una de las mejores actuaciones de su carrera brinda en esta película de Tom Hooper que cuenta la historia real de Lili Elbe, la primera mujer transgénero en someterse a una cirugía de reasignación de sexo.