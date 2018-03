Madonna vuelve a ponerse detrás de cámaras

La cantante estadounidense Madonna volverá a dirigir una película después de casi una década de su última incursión como realizadora cinematográfica, al liderar el drama Taking Flight (Tomando vuelo) basado en la vida de la bailarina sierraleonesa Michaela DePrince.

La cantante y actriz dirigirá la biografía dramática para el estudio MGM y se basará en el libro Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina, que narra la infancia de DePrince como una huérfana en Sierra Leona, al igual su carrera como una bailarina de ballet consagrada a nivel mundial.

“El viaje de Michaela me emocionó profundamente como artista y como una activista que entiende la adversidad”, dijo Madonna en un comunicado en torno al anuncio de la película. “Tenemos una oportunidad única para mostrar una realidad de Sierra Leona y dejar que Michaela sea la voz de todos los niños huérfanos con los que creció. Me siento honrado darle vida a su historia”.

DePrince fue adoptada a la edad de cuatro años y llevado a los Estados Unidos por Elaine y Charles DePrince. Apareció en el documental de ballet de 2012 First Position y más tarde debutó como bailarina profesional a la edad de 17 años en el Joburg Ballet en Sudáfrica, según lo detalló el portal Variety.

El guion de la nueva película de Madonna estará a cargo de Camilla Blackett, quien trabajó en la serie New Girl, y los productores serán Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton.

"No podríamos estar más emocionados de que Madonna traiga esta notable historia a la gran pantalla. No hay un director más capacitado para contar el viaje de Michaela con pasión y sensibilidad, y estamos ansiosos por llevar esta película a audiencias de todo el mundo” dijo Jonathan Glickman, uno de los presidentes del estudio.

La cantante debutó como directora en la comedia británica de Filth and Wisdom. Más recientemente dirigió y coescribió El romance del siglo, que narra la relación entre el rey Eduardo VIII y la estadounidense Wallis Simpson. Entre sus futuros proyectos cinematográficos también se encuentra la adaptación la novela de Andrew Sean Greer, The Impossible Lives of Greta Wells