Lupita Nyong'o, exitosa ganadora de Oscar con una carrera bien elegido

Cuando tenía unos11 años, los padres de Lupita Nyong’o le dieron un cassette que cambió su vida: tenía la canción "Regulate" de las dinastías de Warren G y Nate Dogg. Nyong’o y sus cinco hermanos, que vivían en un suburbio de Nairobi, entendían poco la letra de la canción. Pero la música era hipnótica y evocadora y Nyong’o recuerda haber rebobinar la cinta una y otra vez hasta saberse todas las palabras de memoria.

De las muchas cosas aparentemente sin esfuerzo pero difíciles de emularNyong’o ha hecho frente a una cámara, vale la pena tomarse un momento para considerar el rapeo. Lo ha hecho dos veces en videos tomados en el asiento trasero de un auto y publicados en Instagram: la primera para celebrar su seguidora número tres millones y la segunda con su coprotagonista de Pantera negra, Letitia Wright, cuando su estreno.

Nadie llamaría a Nyong’o el próximo Warren G, pero eso del rap cambia lo que uno piensa de ella. Aquí está una mujer cuya primera aparición en un largometraje, como la inolvidable Patsey en 12 años de esclavitud en 2013, la convirtió en la séptima mujer negra y primera negra africana en ganar un Oscar; una mujer cuya simetría facial parecida a una muñeca y piel sin arrugas ha conseguido sus cuatro apariciones en solitario en la portada de Vogue; una mujer que habla cuatro idiomas y tiene un posgrado de Yale.

Y esta misma mujer, que usa lentes oscuros y se hace llamar graciosamente Troublemaker (“armalíos”), revela que también puede hacer rap, con niveles adecuados de falta de confianza y convicción, y mientras se mantiene al ritmo.

Nyong'o habló sobre su pasatiempo de hip-hop en una tarde a principios de este mes en Austin, en el festival de cine South by Southwest para presentar Nosotros, que se acaba de estrenar en Uruguay. Al igual que en los videos de rap, su incursión en el horror representa una abstención y una crítica implícita al manual de Hollywood para estrellas de su nivel. Aunque ha sido clara sobre crearun espacio para sí misma en una industria que no se construyó para ella, ocupar, defender ese espacio es otra cosa. Su actuación en Nosotros ya está ganando críticas extáticas.

Nyong’o pasó gran parte de los últimos dos años preparándose para disparar y promocionar Pantera Negra de Marvel, en la que interpretó a Nakia, una espía idealista de Wakanda y el interés amoroso del héroe. El éxito mundial de la película puede convertir a la ganadora de un Oscar una heroína de franquicia exitosa, una combinación rara que Nosotros va a afirmar.

En ella, interpreta a Adelaide (la matriarca de la encantadora familia Wilson) y a Red, su doppelgänger sedienta de sangre. Peele escribió los personajes con Nyong’o en mente, y los dos colaboraron en la interpretación del guión. Se conocieron cuando Nyong'o terminaba Pantera negra (en el rodaje, la actriz y fanática del horror de toda la vida organizó una salida grupal para ir a ver la revelación de Peele en 2017, ¡Huye!).

“Realmente estaba lleno de pensamientos e ideas", dijo. “Tenía el núcleo de una idea muy fuerte, y fue aclarando sus intenciones a medida que avanzaba. Cuando me sumó a la película, me uní a ese proceso”.

En una entrevista, Peele dijo que estaba agradecido por la ayuda. “Desde el principio, estaba haciendo preguntas sobre los personajes para las que no tenía respuesta, y sabía todo sobre ellos”, dijo.

Dato

Selectiva pero con la agenda completa

Lupita Nyong’o nació en México nació el 1° de marzo de 1983 en el DF mexicano pero fue criada en Kenia. Completó un master en la escuela de actuación del departamento de drama de la universidad de Yale. Por ese tiempo fue descubierta por el director Steve McQueen quien le dio el papel en 12 años de esclativud que le dio el Oscar. Ser selectiva a la hora de elegir trabajos la ha llevado a Lupita Nyong’o a decir que no a películas fuertes del tipo de que pocas actrices no se atreven a rechazar. Sin embargo, va a estar ocupada en los próximos años. A fin de 2019, llegará a los cines con su Maz Kanata en el episodio nueve de Star Wars. Ya estuvo en El despertar de la fuerza y en El último Jedi y en animaciones de la saga para televisión y en el videojuego Lego Star Wars. Además está vinculada a The Killer, el regreso del chino John Woo a Hollywood con la remake de su película de 1989. Y va a estar en 355, una de espionaje con Jessica Chastain y Penélope Cruz; las tres son agentes internacionales en medio de una intriga global. Dirige Simon Kinberg.