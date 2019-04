Luis Ara, realizador de "Alexis Viera: una historia de superación" tiene una película inspiradora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alexis Viera era el “Pulpo”, el golero que tapó todas las pelotas que le tiró Luis Suárez cuando debutaba en Nacional. Fue el arquero que hizo callar un estadio argentino. El que se fue al Atlético de Cali, donde fue recibido como su estrella. Es el uruguayo que recibió dos disparos en su espalda, y contra todo pronóstico médico volvió a caminar. Y ahora es el protagonista de la nueva película del documentalista uruguayo Luis Ara: Alexis Viera: una historia de superación, una película que comenzó a gestarse hace dos años y que se estrenó ayer en nuestro país.

Luis Ara, responsable de documentales como Gonchi, la película, Teros, sueño mundial y Para siempre Chape, charló con El País sobre esta película que cuenta la historia, con imágenes de archivo, declaraciones de la familia Viera y actores.

—¿Cómo llegás a la historia?



—La conocí en televisión como todo el mundo. No sabía todo lo que le había pasado, me enteré cuando vino a Uruguay, y quedé shockeado con la historia. Intento contar historias que me conmuevan a mí, porque creo que de algún modo pueden conmover a otras personas. No conmover porque sí, sino para generar un cambio a través de esa conmoción o emoción. Por algo me apasiona tanto el género documental, que son historias verdaderas contadas por personas verdaderas. Cuando lográs contar la historia, la película logra generar una angustia permanente, y hay una intención en el guion: que cuando te estoy contando algo bueno, en seguida te vuelvo al hospital y al drama. Está contada de esa manera para que no pierdas esa angustia, porque al final del día hay una persona sufriendo las consecuencias de eso.

—Pero el documental no se centra en el sufrimiento del jugador sino que también muestra que, pese a todo, nunca se rindió.



—Sí, porque tiene ese sentimiento de la familia de nunca bajar los brazos. A mí me motivan esas historias y claramente cuando me enteré de esta historia me dije: puedo contar algo importante de esto, y ahí fue cuando me puse a trabajar en esto. Lo llamé y a las tres días estaba en Cali.

Tráiler de "Alexis Viera: una historia de superación"

—El deporte ha estado presente a lo largo de tu carrera como cineasta. ¿Por qué ahora el fútbol?



—Me interesa el deporte en general. Entiendo al deporte como una herramienta de educación increíble y que transmite valores. Además, en el deporte se conocen historias de superación y sacrificio que pueden motivar a las personas. Eso me parece importante y atractivo. El deporte me ha hecho encontrar historias interesantes.

—Aparece Luis Suárez, ¿cómo surge esa entrevista?



—Alexis le escribió y en seguida dijo que sí. Como tenía que ir a Barcelona para esa fecha, si bien fue complicado coordinar la agenda, resultó una linda entrevista.

—¿Tuviste dificultades con la película?



—La dificultad radica en que la gente a veces no tiene ni idea o no repara que es una película uruguaya. No ve que es un documental que se filmó en Uruguay, Colombia y España, que cuenta con una ficción hecha a todo trapo, y creo que se ve muy bien.

—Por primera vez utilizas actores, que además no hablan en la película.



—Habíamos tenido en alguna ocasión cosas pequeñas, pero no un hilo conductor con actores, y que no hablen fue a propósito. Me parecía que no tenía sentido que los actores hablaran cuando tenías al personaje real hablando. Pero el hecho de que los actores ilustren lo que se va contando, me parecía importante y creo que funciona bastante bien.

—La película es muy futbolera y está repleta de jugadas, atajadas y goles. ¿Cuál fue el criterio para elegir esos momentos y no otros?



—Elegí la anécdota de Suárez porque ilustra al pequeño jugando contra el ídolo y consiguiendo lo imposible. Lo mismo cuando juegan contra Boca, es como el loco que tiene la oportunidad y la aprovecha. Esas jugadas y momentos ilustran, de pies a cabeza, cómo es Alexis como deportista.

El exjugador Alexis Viera junto al director de la película, Luis Ara, en la presentación de la película. Foto: Francisco Flores

—Junto a esta película, hay más proyectos en desarrollo.



—Tengo varios proyectos. Ahora empiezo a filmar una serie en Colombia y tengo varias cosas, estoy bastante entretenido y contento porque estoy con proyectos de gran escala y para el resto del mundo, estrenando en plataformas como Netflix, en cines, HBO, ESPN, y eso en nuestro mercado es algo casi único. Cinco películas mías están en Netflix, y es una locura.

—¿Cómo surge tener tus películas en streaming?



—Es un proceso de años y confianza. Hay un momento en el que te empiezan a valorar en el mundo, y eso para mí, ya es un éxito y estoy feliz con eso.

—Este documental tiene esas panorámicas siempre presentes en tu filmografía.



—Me gusta que sientas que estás como en una montaña rusa y que cuando no te das cuenta, el documental para y te deja con una panorámica de Cali, por ejemplo, con esa inmensidad, y cuando estas cayendo en la reflexión te dispara a un momento emotivo, como cuando conoce a su esposa.

Imagen de la película "Alexis Viera. Una historia de superación". Foto: Difusión

—La película empieza con el nudo, el ataque que sufrió Alexis, ¿por qué?



—Cuando conocí la historia, pensé que iba a ser sencillo contarla, y terminó siendo la película más difícil que he hecho. Porque fue complicado armar lo que se ve en la película. Escribí 30 estructuras hasta que encontré la que me gustó, y creo que la ficción, al final del día generó mucho y se generó una historia power que te tiene atento y te afloja cuando te tiene que aflojar, como diciendo ahora te podés aflojar. Por eso, como decías, empieza con el palo, porque si bien podría haber sido cronológico, fui por otro camino que creo que funciona, a mí me dejó contento.

¿Cómo fue para Alexis Viera verse en pantalla?

Alexis Viera se sienta junto a su padre en la sala y, una vez que la película inica, comienza a comer pop, compulsivamente. Una vez terminada la película, el exjugador habló de la película.

—¿Cómo fue verse en la pantalla grande?



Alexis Viera se sienta junto a su padre en la sala y, una vez que la película inicia, comienza a comer pop, compulsivamente. Una vez terminada la película, el exjugador habló de la película.

—¿Alexis, cómo fue verse en la pantalla grande?



—Muy emotivo. Ya la había visto dos veces y lloré mucho. La primera vez que la vi, la dejé de ver porque me emocioné, no por recordar lo que pasó, sino por el momento que estoy viviendo. Cuando uno se propone, consigue las cosas, entonces es esa felicidad que cualquiera puede vencer lo que la vida le presente. Porque la película no se centra en el dolor, sino en la superación. Luis siempre ha sido muy profesional, y a través de una historia de una situación dura, logró mostrar lo positivo de eso.