Lucrecia Martel rechazó dirigir una película de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra en un momento de cambios. Con el objetivo de apuntar a nuevos públicos, la compañía está trabajando en nuevas formas de retratar a los superhéroes que llegan a la pantalla grande. El primer paso comenzó este año. Black Panther, la primera película de Marvel en estar protagonizada por un elenco afroamericano, fue todo un éxito y se convirtió en la novena película más taquillera de la historia.



Para continuar con esta línea de trabajo, este mes se anunció que se va a filmar una película sobre Shang-Chi, el primer superhéroe asiático en protagonizar una película de Marvel. A su vez, la compañía está apuntando al público femenino. Por eso, en marzo se estrenará Capitana Marvel, que estará protagonizada por Brie Larson, y es una de las películas más esperadas ara el año que viene,

El film está co-dirigido por Ryan Fleck y Anna Boden. De esta manera, Boden se convertirá en la primera mujer en co-dirigir una película de Marvel. Sin embargo, todavía no se ha estrenado ningún largometraje de la compañía que esté dirigido exclusivamente por una mujer.

Para Black Widow, el film que estará protagonizado por Scarlett Johansson, la compañía apuntó a incluir a una otra mujer en la dirección y por eso consideró a la argentina Lucrecia Martel. La directora de Zama comentó en una entrevista con el diario indio The Daily Pioneer que desde Marvel la contactar para el puesto, pero que no aceptó porque no podría dirigir toda la película.

“Lo que me dijeron en la reunión fue: ‘necesitamos una directora mujer porque necesitamos alguien que se ocupe del desarrollo del personaje de Scarlett Johansson’. También me dijeron: ‘No te preocupes por las escenas de acción, de eso nos haremos cargo nosotros’. Y yo pensé, bueno me encantaría conocer a Scarlett Johansson pero también me encantaría hacer la secuencias de acción”, dijo Martel.

Durante la entrevista, la argentina también expresó su disgusto con la estética de Marvel: “Lo primero que pregunté fue si era posible que cambiaran los efectos especiales, ya que hay demasiadas luces de láser. Me parecen horribles. También los soundtracks de las películas de Marvel son bastante horrendos. Tal vez estemos en desacuerdo en esto pero me es bastante difícil mirar una película de Marvel. Es doloroso para los oídos mirar una película de Marvel”

Finalmente, la directora contratada para Black Widow es Cate Shortland, que posiblemente haya aceptado el rol sin poder dedicarse a las escenas de acción, parte fundamental de cualquier film de la compañía.