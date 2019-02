Lucía Garibaldi, la uruguaya premiada en Sundance, charló con El País: “Espero que todo se traduzca en trabajo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aterrizó el lunes de mañana en Montevideo y aunque descansó, dice que las primeras horas de vuelta en casa no han sido precisamente normales. Las entrevistas no paran porque claro, todos quieren hablar con una muchacha que hizo historia: el domingo, Lucía Garibaldi recibió el premio a mejor director en el Festival de Cine de Sundance por su ópera prima, Los tiburones, la primera película uruguaya en estrenarse en el evento.

En medio de esas horas anormales, ajetreadas y de mucha charla, Garibaldi conversó con El País.

—¿Cómo han sido las horas posteriores a ganar este premio, que supongo habrá sido bastante sorpresivo para vos?



—Sí, fue totalmente inesperado, incluso pensamos que podía ser que nos avisaran si ganábamos, eso es algo que se da. Aparte como subían al escenario personas con el discurso armado, ahí imaginamos: “listo, les deben haber avisado, entonces no ganamos nada”.

—¿Nunca se te ocurrió hacer un discurso por las dudas?



—No, por eso cuando subí no sé ni lo que dije (se ríe). No, no me esperaba nada. Aparte hay dos premios principales que son mejor película, y después dirección. Y después hay unos premios opcionales que da el jurado, que pueden ser al guion, a la fotografía, a la actuación, y pensamos que en caso de ganar algo, íbamos a ganar algo de eso. Incluso habíamos visto películas que competían con nosotros, y algunas en la primera escena se gastaban el presupuesto entero de la nuestra. Estábamos bastante seguros de que no iba a pasar nada.

—En los videos de la ceremonia parece haber un montón de gente gritando por su premio. ¿Quiénes eran?



—Seguro somos nosotros, que éramos cuatro pero gritamos como unos exagerados. Fue horrible de vergüenza, me acuerdo que gritamos mucho. Y probablemente colegas brasileños, amigos que nos hicimos ahí. Igual hay una atmósfera muy positiva, no hay una cosa muy de competencia en Sundance. Es todo bastante relajado, la gente está feliz, estar ahí ya es un logro, y después el premio no significa tanto, me parece. Está buenísimo, pero ya estar seleccionados es muchísimo.

—El premio sí se vuelve algo relevante a los ojos de los demás. Porque además de ser un galardón inédito para el cine uruguayo, es muy importante que el premio se lo lleve una directora mujer, en plena temporada de premios en que se exige presencia femenina.



—Sí, evidentemente, como pasa en todos los ámbitos del arte y de la vida. Cuando gana una mujer, a mí me llena de orgullo siempre. Igual había una presencia femenina fuerte en Sundance: es un festival muy alternativo, moderno, abierto y con ganas de cambiar las cosas.

—¿Qué te sorprendió más del festival?



—El escenario. Yo no conocía la nieve, y es espectacular. El escenario me volvió loca, aparte está todo el mundo esquiando, te subís al ómnibus y están todos vestidos para esquiar y parecen extraterrestres, astronautas, no sé qué parecen. Respecto a la película en sí me sorprendió la empatía que tuvieron con el personaje y con el sentido del humor. Yo no sabía que los norteamericanos podían conectar así con un sentido del humor tan particular y, creo, uruguayo, mío. Pero conectaron, se reían, y eso no sé si pasa siempre; en Brasil no pasó. Eso fue una grata sorpresa.

—Las reseñas de Los tiburones coincidían en destacar la fotografía, un tono divertido y eso de que la película te genera algo que no sabés bien qué es.



—Sí, eso es lo que a mí me gusta, es relindo. Es un personaje muy ambiguo, la película juega a la ambigüedad y a que uno saque las propias conclusiones, y le genera eso al espectador. Yo con lograr eso ya estoy feliz, porque te la llevás un ratito. El último día se me acercó una jovencita y me dijo: “Me quedé pensando en tu película unos días”, y eso es lindo. Y es una película muy femenina, las atraviesa más a las mujeres que a los hombres, o es mi percepción hasta ahora. Supongo que es porque la hice yo y porque es sobre una mujer. De hecho, empecé a entender la película que hice a partir de las críticas de los otros. Es divino eso.

—¿Cómo la entendés hoy?



—Bueno, antes estaba muy metida y no lograba abstraerme, no sabía si lo que había hecho estaba bien o mal, si funcionaba o no, si transmitía. Ahora entiendo qué funcionó, qué no funcionó tanto, entiendo… (Piensa) Entiendo que no es una película que va por lo anecdótico, sino más por lo climático y de construcción del personaje. Ahora están como psicoanalizando al personaje, y empiezo a entender cómo la ven.