Llorando y enojada, Nicole Neumann apuntó contra Fabián Cubero y Micaela Viciconte

La separación fue escandalosa, pero con el tiempo parecía que habían logrado mantener una buena relación. Sin embargo, otra vez Nicole Neumann y Fabián Cubero están en el ojo de la tormenta. El futbolista blanqueó su romance con Micaela Viciconte y la rubia, que no vio con buenos ojos que la concursante de Combate se haya quedado a dormir en la casa de su novio mientras estaban allí sus tres hijas, estalló.



A corazón abierto, la modelo no tuvo problemas en contar cómo se siente en el programa en el que es panelista, Cortá por Lozano. "Hubieron ciertas cosas por las que me tuve que sentar a hablar con las chicas, porque me parecía que no correspondía, y que se cuiden ellas. Por esto de dormir con gente que no conocen, con la que no hay una confianza necesaria ni suficiente al día de hoy. Me parece que dormir, bañarse, ciertas cosas para los chicos... Son con mamá, papá, una tía o una abuela. Después, que vayan al cine, a tomar un helado, a andar a caballo, lo que quieran. Me parece maravilloso que se diviertan y la pasen bien", comenzó su descargo, con munición pesada.



Después, Nicole confesó cuál fue su reacción cuando sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, le contaron que habían compartido un día con la nueva novia de su papá. "Tuve que contar hasta 180.000 mientras manejaba para llegar a mi casa".



"Ni hubiera pretendido que me diga que la iba a presentar. De hecho, yo tampoco le avisé que les iba a presentar a Facundo (Moyano, su ex novio) como un amigo. Ahora, hay ciertas situaciones que no tienen que suceder, ni a los cinco meses que él está con una persona ni a la tercera vez que la ven mis hijas. A eso voy. En mi caso, hubiera sido peor, porque Facundo es hombre y ellas son mujeres", explicó.



La rubia conductora se refirió también a la medida cautelar que pidió contra Cubero para que no entre a su casa sin permiso cuando ella no está. "Yo a su casa no tengo libre acceso. No puedo ir a la hora que se me cante ni entrar y salir cuando quiera y sin aviso. Me parece que tampoco corresponde que él lo haga en la mía", se despachó.



Desde su cuenta de Twitter, Viciconte le respondió. "Soy súper respetuosa y dormí en otra habitación. Qué ganas de ensuciarme cuando no me meto en sus problemas", escribió.

Un rato después, en el programa Todas las tardes, Micaela contó que su relación con Cubero comenzó hace seis meses. "Una vez que él habló con las nenas, nos presentamos como amigos. Comimos con otra pareja con hijos para que sea más relajado, porque yo no me sentía segura. Las nenas, divinas, buena onda. Increíble. En la segunda salida, él ya le había comentado y había dicho que yo era su novia, porque no quería mentirles, pero quería ver cómo reaccionaban, si bien o no, porque él también quería estar tranquilo. Después, se dio así y hoy, salimos, comemos. Todo. Pero llevó un tiempo largo", comenzó contando.



Luego, admitió algo que, hasta el momento, había negado. "Fabi tiene dos habitaciones, una para él y otra para las nenas. Pero las nenas duermen con el padre. Y me quedé a dormir porque las nenas me invitaron. Entonces, la del medio le dice al papá 'Mica se queda a dormir'. Ahí, Fabián le dice que me pregunte a mí, y yo le digo que dormía en una habitación y que ellas durmieran con el padre. Cuando salgo del baño de lavarme los dientes, la nena en pijama y con una tablet me dice '¿te molesta que duerma con vos?'. Y yo le digo que no tenía problema porque era una cama grande, pero que le pregunte al papá. Miramos una peli y nos dormimos. Eso fue todo", reveló.